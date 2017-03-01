Исправление системной ошибки msvcp120.dll

В настоящее время, практически каждый геймер, при попытке запуска игры, сталкивался с тем, что на мониторе выводилось сообщение с отсутствием файл msvcp120.dll. Эти проблемы являются очень типичными. Даже самые известные хитовые игрушки не работают, выдавая окно ошибки, и далее следует просьба переустановить эту программу и прочее. Безусловно, это неприятно, но проблемы легко решаемы. В основном, ошибка msvcp120.dll. появляется во время игр, которые были бесплатно скачаны с торрента. Решить эти проблемы не занимает много времени и сил.

Для этого существует два самых результативных способа. В первом случае вполне достаточно будет msvcr120.dll скачать для windows 7, 8 либо XP и корректно инсталлировать его в операционную систему на компьютере. Данная игра приведена в качестве примера, поскольку именно в ней наиболее часто наблюдается данная проблема. Хотя, msvcr120.dll можно установить и для других хитовых игр. Как видно, в устранении данной проблемы нет ничего сложного – понадобится лишь несколько минут времени, и все заработает должным образом.

Чтобы игры хорошо работали, нужно проделать несколько следующих действий:

Нужно скачать msvcr120.dll бесплатно.

Сохранить на компьютере msvcr120.dll. А для того, чтобы правильно выбрать папку для установки данного приложения, нужно предварительно определить разрядность windows. Это можно определить в типе системы Моего компьютера.

Далее нужно будет скопировать скачанный файл в буфер обмена.

Чтобы завершить инсталляцию библиотеки, её нужно зарегистрировать в системе.

И в последнем этапе нужно перезагрузить компьютер и наслаждаться игрой.

Когда на компьютере отсутствует данное приложение msvcp120.dll, то геймер не сможет нормально играть ни в одну игру, поскольку, они нуждаются в этом файле.

Есть ещё один способ решения данной проблемы. Однако здесь надо будет скачать наиболее крупный объем данных – полная установка пакета Microsoft Visual C++ 2013. Второй способ удобен тем, что является универсальным и позволяет устранить много ошибок.

Однако, рекомендуется сначала применить первый способ, поскольку он не займёт много времени. Если же не поможет – то можно приступить ко второму.