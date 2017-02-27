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Напольное покрытие из пробки

Современные технологии позволяют создавать качественные материалы для строительства и ремонта. Благодаря новому технологическому процессу, более усовершенствованные стройматериалы обладают большими преимуществами по сравнению с их аналогами.

При ремонте квартиры или дома, многие хозяева ищут ответы на многие вопросы, например, какие материалы использовать для отделки потолка и стен или какое выбрать напольное покрытие.

Огромный ассортимент продукции в специализированных магазинах, позволяет сделать достойный выбор. Наиболее удачным решением является ламинатное покрытие или линолеумное.

В последнее время стало наиболее популярным напольное покрытие из пробки. Это связано с тем, что такое покрытие сочетает в себе наилучшие свойства природных материалов, из которых оно изготовлено.

Пробковый пол отличается надежностью, эстетическими качествами, экологичностью, долговечностью и практичностью. Кроме того, пробковое покрытие антистатично и гиппоалергенно, что также немаловажно. Такой пол обладает великолепными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами.

Ко всем перечисленным плюсам можно добавить и простоту ухода за пробковым полом. Благодаря антистатическим свойствам, на полу не скапливается пыль.

Монтажные работы проводятся намного быстрее, поскольку предусмотрены специальные соединения, что дает возможность укладывать покрытие на основу, не используя клеевой раствор.

Выбрать пробковое покрытие можно в специальном интернет-магазине «Дом пробки», где консультанты-профессионалы смогут предложить оптимальный вариант покрытия для дома.

На сайте магазина можно найти подробную информацию о преимуществах пола из экологической пробки, а также о предоставляемой продукции. В «Dom PROBKI» представлен широкий ассортимент декоративных пробковых покрытий.

Кроме того, в магазине существуют акции и система скидок на продукцию, а также оптимальные цены. Весь товар – качественный, отличающийся высокой влагостойкостью, износостойкостью. Пробковый пол благотворно влияет на организм человека, поскольку является природным, экологическим продуктом, не вызывающим аллергические реакции.   Купив пробковое покрытие для пола в «Dom PROBKI», можно долгие годы наслаждаться приятной атмосферой и эстетическими качествами качественного пола, который можно сравнить по прочности и долговечности с ламинатным покрытием.

27 февраль 2017 /
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