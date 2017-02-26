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Профессиональная косметика в Киеве

Женщины ещё с древних времен пользуются макияжем. И если в те времена они использовали специальные краски, получаемые из натуральных компонентов или глину, то в настоящее время они используют профессиональную косметику.

Например, на сайте http://parure.com.ua/makijazh/c-326.html представлен интернет-магазин Parure, в котором предлагаются бренды профессиональной декоративной косметики.

На сегодняшний день макияжу даже специально учатся, открыто немало обучающих курсов в специализированных школах и академиях красоты. Ведь для того, чтобы умело наносить макияж, нужно не только наличие качественной косметики и специальных инструментов, но и владение особыми навыками и техниками.

Косметические средства должны быть качественными, чтобы не нанести вред коже лица. Более того, профессиональная косметика должна увлажнять, тонизировать кожу, оберегать её от воздействия непогоды и ультрафиолета.  А чисто визуально она должна не только подчёркивать определённые достоинства внешности, но и скрывать мелкие недостатки, к которым относятся, например, неровный цвет лица, расширенные поры, воспалительные процессы, покраснения и прочие.

Более того, профессионально нанесённый макияж может скорректировать овал лица, расширить узкий нос или сузить широкий, сблизить отдалённо посаженные глаза или отдалить близкопосаженные, сменить форму скул и прочие. Для этого применяют специальные средства декоративной косметики, как база под макияж, корректор, тональник, пудра, хайлайтер, румяна. Если нанести эти средства правильным образом – то лицо значительно преобразится, достоинства подчеркнутся, а недостатки скроются. Кроме того, профессионально нанесённый макияж является менее заметным. Именно в таком случае полученные результаты могут впечатлить.

Помимо выше названных средств для нанесения макияжа, необходимы ещё и средства для глаз и губ. В первом случае применяют, тушь для ресниц, подводку или лайнер и тени для век. А для губ применяют помаду или блеск. И тогда нанесенный макияж будет полноценным.

В настоящее время в Украине имеется немало магазинов, специализирующихся на продаже косметики. Однако, далеко не в каждом можно приобрести оригинальные и качественные средства по приемлемой стоимости.

26 февраль 2017 /
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