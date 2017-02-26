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Узнаем человека по цвету глаз

Самым распространённым цветом глаз является карий. Он связан с тем, что в радужной оболочке имеется большое количество мелатонина.

Много столетий назад все люди на Земле имели именно тёмные оттенки глаз, но впоследствие, по невыясненным причинам, появились и другие оттенки. В настоящее время существует восемь оттенков. В этой статье, вы узнаете об особенностях обладателей карих глаз.

Карий цвет глаз является самым распространным, поскольку он присущ многим жителям Южных стран. В Африке, в Азии, в Америке и даже в ЕС встречается очень часто данный оттенок. Однако, в странах Балтики и Скандинавского полуострова  больше встречаются светлоглазые и светловолосые люди. Характерной их особенностью является голубые глаза.

Чем в стране жарче – тем и оттенок глаз её жителей темнее. Это связано с тем, что данный оттенок оберегает глаза от палящего солнца. А с чем же связано то что и жители Крайнего Севера являются темноглазыми? Это объясняется тем, что тёмный оттенок оберегает глаза от белого снега. Ведь у светлоглазых это вызывает дискомфорт.

Астрологи утверждают, что люди с тёмным оттенком глаз находятся под влиянием Солнца и Венеры. Именно поэтому они отличаются пылкой и страстной, чувственной натурой. Однако, несмотря на эти чувства, они могут быстро и сильно разочароваться в ком-то. Также, считается, что кареглазые люди просты в общении, но больше предпочитают разговаривать сами, чем слушать.

Стилисты и модные эксперты советуют женщинам – обладательницам карих глаз выбирать наряды, в полном соответствии оттенку радужной оболочки. А какие же цвета наиболее подходят для карих глаз? Специалисты утверждают, что следующие:

  • Золотистые и бежевые оттенки. Они способны прекрасно оттенять кожу.
  • Оттенки зелёного – салатовый, оливковый, бирюзовый и прочие. Они оптимальны для карего цвета глаз.
  • Оранжевый и горчичный тона.
  • Розовый не подходит для карих глаз, но его такие оттенки, как абрикосовый и лососевый – могут смотреться великолепно.
  • Синий цвет совершенно не подходит для карих глаз. Однако, фиолетовые и ежевичные являются идеальными.

Также, не рекомендуется применять чёрные и белые цвета. Только если дресс-код предприятия или мероприятия того требует.

26 февраль 2017 /
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