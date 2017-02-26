О проекте| Контакты| Реклама
» » Лазерный дальномер

Лазерный дальномер

В настоящее время, благодаря развитию современных технологий, каждый человек сможет измерить расстояние до ста метров, без особых инструментов и при этом, стоя на месте. Для этого нужно применить лазерный дальномер. Он представляет собой специальное оптико-электронное оборудование, которое удобно в применении. С его помощью можно с лёгкостью определить дистанцию. В Украине лазерные дальномеры можно приобрести в магазине Laserliner, сделать это можно перейдя на сайт www.laserliner.com.ua/product/lazernyj-dalnomer.

А как же работает данное оборудоваие? Оно функционирует по принципу известной всем лазерной указки. И луч при этом, абсолютно безопасен для человеческого глаза. Этот лазерный луч проецируется в виде полоски, а на дисплее этого дальномера выводится информация о расстоянии. То есть – ничего сложного. Пользователь должен навести агрегат и нажать на кнопку. Кроме того, следует принимать во внимание, что между агрегатом и конечной точкой не должно быть препятствий – в этом случае аппарат не справится со своей работой.

А в чём же преимущества лазерных дальномеров? Безусловно, в том, что можно с лёгкостью подсчитать расстояние, длину, ширину, высоту, глубину. Особенно это актуально, когда необходимо вычислить глубину колодцев или шахт, например. Данный агрегат работает на батарейках. Он может беспрерывно функционировать на протяжении четырнадцати часов. А полученную информацию о дистанции, можно передать на компьютер. Кроме того, данный агрегат обладает малыми размерами и лёгким весом, благодаря которому он лёгок и прост в эксплуатации.

Далеко не каждый потребитель осведомлен в том на какие критерии необходимо основываться, при приобретении лазерных дальномеров. В первую очередь, необходимо определиться с тем, для каких конкретно целей необходим он, какие функции наиболее необходимы пользователю. Ведь именно от этих параметров и зависит стоимость дальномеров.

Стоит отметить, что они бывают бытовыми и профессионльными. У аппаратов из первой категории, имеются стандартные функции, связанные с измерением расстояний, сохранения результатов и прочего. А профессиональные аппараты могут быть оборудованы дополнительными устройствами – таймером, уклономером, визирами и прочими. Кроме того, к ним можно применять и  микрокарту памяти и Bluetooth.

26 февраль 2017 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Сетевое оборудование от Com-trade
Хочу все знать

Сетевое оборудование от Com-trade

В настоящее время сетевое оборудование представляет собой не только средство для подключения нескольких компьютеров для организации сети, но и в качестве инструмента для получения прибыли, а также, в
Садовые тенты и шатры от магазина Дача
Хочу все знать

Садовые тенты и шатры от магазина Дача

Садовые тенты и шатры представляют собой комфортную конструкцию, предназначенную для защиты определённой части дачного или приусадебного участка от жаркого солнца или дождя.
Автостекла в Москве
Хочу все знать

Автостекла в Москве

Автомобильное стекло является очень важной деталью любого автомобиля, поскольку оно предоставляет возможность обзора обстановки на дороге. Причём, оно представляет важность для всех автомобилей,
Айко в Казахстане
Хочу все знать

Айко в Казахстане

Каждый владелец заведения общественного питания или иного другого бизнеса в Казахстане желает знать всю информацию о своём бизнесе.
Экипировка и защита для единоборств
Хочу все знать

Экипировка и защита для единоборств

Единоборства представляют собой неплохой способ держать себя в прекрасной форме, и поднятия тонуса. Занятия данным видом спорта полезны для каждой возрастной категории – главное, чтобы
Без чего не обойтись на кухне
Хочу все знать

Без чего не обойтись на кухне

В настоящее время именно встроенный вид техники пользуется невероятной актуальностью и популярностью.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
80% профита за креатив от uPagesХимчистка автомобиляФилтьтры обратного осмосаТаиландЗамена личинки замка входной двериС музыкой всегда веселееКерамическая черепица в УкраинеФактурная штукатурка San Marco
Свежие Статьи
Толкование сновидений

Толкование сновидений

Коммерческий космос

Коммерческий космос

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Главная Реклама RSS О нас
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+