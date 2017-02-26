В настоящее время, благодаря развитию современных технологий, каждый человек сможет измерить расстояние до ста метров, без особых инструментов и при этом, стоя на месте. Для этого нужно применить лазерный дальномер. Он представляет собой специальное оптико-электронное оборудование, которое удобно в применении. С его помощью можно с лёгкостью определить дистанцию. В Украине лазерные дальномеры можно приобрести в магазине Laserliner, сделать это можно перейдя на сайт www.laserliner.com.ua/product/lazernyj-dalnomer.

А как же работает данное оборудоваие? Оно функционирует по принципу известной всем лазерной указки. И луч при этом, абсолютно безопасен для человеческого глаза. Этот лазерный луч проецируется в виде полоски, а на дисплее этого дальномера выводится информация о расстоянии. То есть – ничего сложного. Пользователь должен навести агрегат и нажать на кнопку. Кроме того, следует принимать во внимание, что между агрегатом и конечной точкой не должно быть препятствий – в этом случае аппарат не справится со своей работой.

А в чём же преимущества лазерных дальномеров? Безусловно, в том, что можно с лёгкостью подсчитать расстояние, длину, ширину, высоту, глубину. Особенно это актуально, когда необходимо вычислить глубину колодцев или шахт, например. Данный агрегат работает на батарейках. Он может беспрерывно функционировать на протяжении четырнадцати часов. А полученную информацию о дистанции, можно передать на компьютер. Кроме того, данный агрегат обладает малыми размерами и лёгким весом, благодаря которому он лёгок и прост в эксплуатации.

Далеко не каждый потребитель осведомлен в том на какие критерии необходимо основываться, при приобретении лазерных дальномеров. В первую очередь, необходимо определиться с тем, для каких конкретно целей необходим он, какие функции наиболее необходимы пользователю. Ведь именно от этих параметров и зависит стоимость дальномеров.

Стоит отметить, что они бывают бытовыми и профессионльными. У аппаратов из первой категории, имеются стандартные функции, связанные с измерением расстояний, сохранения результатов и прочего. А профессиональные аппараты могут быть оборудованы дополнительными устройствами – таймером, уклономером, визирами и прочими. Кроме того, к ним можно применять и микрокарту памяти и Bluetooth.