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Чистка ноутбука от пыли

О том, что ноутбуки нагреваются – известно каждому их владельцу. Однако, далеко не каждый знает, почему же они нагреваются.

Следует отметить. Что для того, чтобы внутреннее устройство гаджета не подвергалась перегреву, оно обустроено особой системой охлаждения, обеспечивающей бесперебойное функционирование ноутбука. Однако, спустя определённое время, даже при очень аккуратной работе с ноутбуком, в систему оседает пыль. А это, в свою очередь, приводит к полному перекрытию воздушного потока, который проходит через систему. После этого ноутбук начинает  перегреваться.

А как же избежать перегрев ноутбука. Необходимо вовремя и качественно очистить его от пыли. Для этой процедуры необходимо обращаться к специалистам. Например, в Украине, Харькове есть сервисный центр Техномастер, тут предлагают своим потенциальным заказчикам профессиональную чистку ноутбука от накопившейся в его системе, пыли. При этом, помимо своей основной услуги, они предоставляют и проведение дополнительных профилактических работ. Например, смогут заменить детали, смаать кулер и прочее. То есть, проведут специальные работы, улучшающие теплопроводимость ноутбука. При этом, дополнительные профилактические работы вовсе не предлагаются за отдельную плату – всё включено в стоимость очистки лэптопа от пыли.

Поэтому, если попадётся на глаза объявление о том, что предлагается очистка ноутбука от пыли за пятьдесят гривен – не стоит к ним обращаться, поскольку качественная работа не может быть выполнена дёшево. И спустя немного времени, лэптоп снова начнёт подвергаться нагревнию. Это в лучшем случае. Ведь вполне может быть, что ноутбук вообще не будет включаться.

Те пользователи, у которых ноутбук сильно нагревается или видео тормозит при просмотре, или играть невозможно, зависает, гудит и прочее  - то необходимо обратиться к специалисту, чтобы он провёл чистку от пыли, чтобы не было более серьёзных последствий. Ведь провести своевременную чистку обойдётся значительно дешевле, чем ремонтировать его.

Желающие очистить свой лэптоп от пыли в Харькове – могут обращаться в сервисный центр Техномастер.

26 февраль 2017 /
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