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Быстровозводимые магазины в Украине

Очень многие люди желали бы иметь свой собственный магазин. Однако, далеко не всем удаётся открыть его, поскольку это требует немалых расходов. Даже если построить маленький магазин – приходится не только тратить много денег, но и ждать определённое количество времени. Поэтому, у будущих владельцев магазина смогут возникнуть сомнения в том, смогут ли они в короткие сроки окупить все расходы.

А каким же образом можно быстро и без переплат открыть свой собственный магазин? И чтобы уже спустя месяц начать получать прибыль с него? Для этого надо обратиться в соотвествующую компанию.

В Украине, например, функционирует компания «АРТМЕТАЛЛ УКРАИНА», которая предлагает услуги по строительству магазина под ключ. Они специализируются на быстром возведении магазинов под ключ. Строительство занимает две-три недели.

Желающие заказать сборный магазин в Киеве от Артметалл – могут связаться с менеджерами данной компании.

Своим потенциальным заказчикам они предоставляют следующие услуги:

  • Минимальная стоимость строительных работ составляет от 2100 гривен за квадратный метр.
  • Применяют только качественные и экологичные стройматериалы, обладающие сертификатами соответствия в Украине.
  • Предоставляемые для строительства модули обладают прекрасной теплоизоляцией, и поэтому, будущие владельцы быстровозводимых магазинов смогут существенно сэкономить на платежах за отопление.

Они специализируются на строительстве модульных магазинов во многих городах Украины уже на протяжении свыше десяти лет. Они обладают лицензией и всей документацией на разрешеие к проведеию работ. При этом, ои строят только по собственной разработанной технологии возведения, полностью соответствующей климату страны. Их модульные магазины являются очень удобными и комфортными не только для покупателей, но и для рабочего персонала.

Многих потребителей интересует, почему же на строительные услуги в данной компании установлены такие низкие цены. Это связано в первую очередь, с тем что они используют только стройматериалы производства Украины, а работы выполняют собственными силами. Более того, они обладают и собственным автотранспортом, и поэтому отсутствует наценка на доставку стройматериалов.

26 февраль 2017 /
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