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Химчистка автомобиля

Так же, как люди содержат в полной чистоте своё жилое или рабочее помещение, они должны и в своём автомобиле регулярно проводить уборку. Для данной процедуры  необходима химчистка. Она представляет собой комплекс мер, предоставляющих возможность салону автомобиля быть чистым и свежим.

И процедура химчистки вовсе не быстропроводимая работа – в среднем, она занимает пять часов, а иногда и больше. После того, как работы по химчистке окончены, специалисты приступают к тщательной просушке автомобиля, благодаря которой, можно существенно избежать образования сырости и конденсата.

На сайте http://avtoestetika.kz/himchistka.html представлена компания в Казахстане, предлагающая услуги по химчистке. Для своих потенциальных клиентов здесь предоставляются следующие преимущества:

  • Химчистка осуществляется с помощью специального аппарата TORNADOR black;
  • Для чистки ковралана они применяют аппарат Cyclon Z014. Данный аппарат отличается способностью поднимать ворс и очищать его даже от самого мелкого мусора. Ковралан с лёгкостью становится мягким, чистым, пушистым. Эти качества не свойственны обычным пылесосам и ковровым экстракторам.
  • Предлагается ещё и чистка потолка. Процедура настолько уникальна и качественна, что потолок не провисает.
  • В своей работе специалисты данной компании не используют универсальный очиститель. Для каждого материала они применяют ссоответсвующий.

Если потенциальные клиенты пожелают, то специалисты данной компании осуществят разборную и безразборную химчистку.

Они делают свою работу на профессиональном уровне, и тщательно удаляют грязь даже с трудновыводимых мест, посредством с помощью особых щёточек со средним и мягким ворсом. Кроме того, они очистят воздуховоды, обработают салон паром. Поэтому, даже те, кто страдают аллергией, перестанут испытывать дискомфорт. 

Кроме того, специалисты данной компании осуществляют химчистку и в моторном отсеке автомобилей.

Сюда могут обращаться даже те автовладельцы, которые уже проводили химчистку. Специалисты данной компании смогут доказать, что грязь и пыль всё же присутствует в салоне автомобиля.

26 февраль 2017 /
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