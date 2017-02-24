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Почему стоит лечиться в Израиле

Израиль известен качественной медициной, благодаря высококвалифицированном докторам, современному оборудованию и огромному опыту в лечении самых разнообразных болезней, чего нельзя сказать о большинстве наших лечебных заведений. Но действительно ли лечение в Израиле отличается высочайшим качеством услуг или всё же люди преувеличивают достижения Израильской медицины?

Почему многим людям не нравится лечиться в России?

Российская медицина находится в достаточно печальном состоянии. Низкая квалификация врачей, устаревшее оборудование, дефицит хороших лекарств, хамское отношение к пациентам, ужасные условия содержания, огромные очереди — всё это не с лучшей стороны показывает отечественную медицину. В платных Российских клиниках ситуация получше, но нельзя сказать, что она отличается кардинально, особенно с учётом цены платной отечественной медицины. Иногда лечение в России обходится дороже, чем в лучших иностранных клиниках.

В России далеко не всегда проводятся все медицинские процедуры, положенные пациентам, из-за чего лечение может проходить с осложнениями или попросту быть неэффективным. Некоторые особо тяжёлые болезни гораздо сложнее вылечить, находясь на родине, ведь для этого потребуется самое современное медицинское оборудование и лекарства.

Что получат люди, выбравшие лечение в Израиле

Во первых, вы получите качественное медицинское обслуживание, вежливый персонал и другие преимущества зарубежной медицины. Некоторые люди могут подумать, что лечение в Израиле стоит очень дорого. За это придётся заплатить, но некоторые платные Российские клиники стоят даже дороже хороших зарубежных лечебных заведений, предлагая при этом недостаточно высокое качество услуг.

В Израиле можно вылечится от большинства смертельных болезней, с которыми в России справиться не могут по разнообразным причинами. Нередки случаи, когда в нашей стране даже диагноз не могут правильно поставить с первого раза, за рубежом таких ситуаций значительно меньше, благодаря чему можно вылечить болезнь до того момента, когда это становится поздно.

Некоторые предпочитают лечиться в Германии или Америке, это их выбор. Но стоит понимать, что лечение в Израиле по качеству не отличается от такового в других развитых государствах, но его цена будет ощутимо ниже, чем в Германии или другой Европейской стране. Далеко не каждый захочет переплачивать за примерно одинаковый уровень медицинских услуг, когда можно получить хорошую медицинскую помощь по относительно низкой цене.

В целом, каждый сам должен решить, где именно ему проходить лечение. Ведь далеко не у всех людей имеются деньги даже на выезд за границу, не говоря уже про получение медицинских услуг в другой стране. Но если имеются средства, не стоит экономить на собственном здоровье, особенно если с ним имеются серьёзные проблемы. В Израильской клинике вам окажут качественную, а главное своевременную медицинскую помощь.

24 февраль 2017 /
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