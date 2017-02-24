Садовые тенты и шатры от магазина Дача

Садовые тенты и шатры представляют собой комфортную конструкцию, предназначенную для защиты определённой части дачного или приусадебного участка от жаркого солнца или дождя. Кроме того, помимо своей основной функции, садовые шатры выполняют и ещё одну – эстетическую. Они служат оригинальным украшением на приусадебной территории.

Дачный участок, на котором размещен шатёр или тент выглядит очень презентабельно и привлекательно, создавая ещё большую комфортную и уютную атмосферу. Кроме того, тенты служат и неплохой альтернативой беседкам. И поэтому, разместив шатры на своих участках можно существенно сеэкономить время и деньги, поскольку процесс возведения беседок является более долгим, трудоёмким и расходным. А приобрести садовые тенты и шатры по примлемой цене и разместить их не составит никакого труда.

Тенты и шатры для дачи имеют немало разновидностей. Например, по типу каркаса они подразделяются на деревянные и металлические. А по конфигурации – квадратные, прямоугольные, круглые, многогранные. Более того, шатры для дачи могут быть прозрачными и непрозрачными.

А на какие критерии необходимо основываться, при выборе тентов и шатров для дачного и приусадебного участка? В первую очередь, надо принимать во внимание материал этих тентов. Они тоже различаются между собой – брезент, ткань, полиэтилен и прочие. В последнее время наиболее актуальным материалом для садовых шатров и тентов является ПВХ.

Выбирать тент необходимо, учитывая их прямое назначение. Если планируется приобретать шатер для защиты от солнца – то рекомендуется приобретать тканый. А от атмосферных осадков рекомендуется – из водонепроницаемых материалов. Полиэтилен, например, не отличается особой практичностью и долгим сроком службы.

Шатры и тенты для дачи продаются и доставляются только в разобранном виде. Они состоят из трубок для каркаса, и поэтому собираются быстро, отличаются, компактностью, прочностью и лёгкостью и удобством в транспортировке и хранении.

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