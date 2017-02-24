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Храп, его причины и методы лечения

На сегодняшний день немалое количество людей страдают от храпа. Он является наиболее распространённой причиной нарушения сна.

Поскольку храп представляет собой громкие звуки, то дискомфорт он больше доставляет окружающим, чем самому человеку. Однако, храпящему тоже нужно волноваться, поскольку это может стать причиной серьёзного заболевания. К одному из самых опасных относится остановки дыхания во сне. Подробнее о симптомах, причинах, способах лечения храпа можно ознакомиться на сайте http://lechi-hrap.ru/.

Храп может возникать при многих причинах, к которым относятся, в основном, следующее:

  • Полипы в носу;
  • Нарушение прикуса;
  • Излишний вес;
  • Узкие носовые ходы или глотка;
  • Искривление носовой перегородки;
  • Увеличение миндалин, аденоидов.

Кроме того, причинами храпа могут быть невысыпание, усталость, нездоровый образ жизни, преклонный возраст, снижение функции щитовидной железы и прочие. Перечисленные могут стать причинами, снижающие тонус мышц глотки, и поэтому возникают громкие звуки во сне.

Нужно обязательно диагностировать храп. Для этого надо спросить остальных домочадцев и провести скрининговые тесты. Храпящим людям необходимо обращаться к неврологу и отоларингологу. И нужно обязательно постараться перейти на более здоровый образ жизни. В первую очередь – не употреблять алкоголь и не курить перед сном.

Лечение храпа может проводиться консервативными или хирургическими методами. Первые направлены на расширение путей дыхания. Для этого необходимо выбрать правильное положение для сна. Специалистами разработаны особые устройства от храпа, предотвращающие его возникновение во время сна. Кроме того, одним из действенных средств против храпа являются специальные упражнения для языка, глотки, нижней челюсти. Они способствуют ослаблению храпа.

А хирургические методы лечения храпа связаны с оперативным вмешательством, которое улучшает носовое дыхание, увеличивает отверстие глотки и прочие. При этом, данные операции не всегда выполняются скальпелем. Их можно выполнять и лазером, и ультразвуком.

24 февраль 2017 /
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