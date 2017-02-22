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Дистилляторы

Дистилляторы представляют собой специальные устройства, предоставляющие возможность очищения воды до оптимального состояния. В процедуре дистилляции воду подвергают испарению, а потом – охлаждению и конденсации паров. В последнем случае от воды отделяются все примеси. Основной принцип дистилляции заключается в том, что вода относится к летучим веществам, что не свойственно солям и иным видам примесей.

  • обогреваемый контейнер (куб);
  • охлаждаемый конденсатор (холодильник);
  • обогреваемый паропровод, который соединяет два иных элемента.

При дистилляции вода, в первую очередь поступает в нагретый куб, и доводится там до кипения. После того, как вода испаряется, собирается и конденсируется, и уже в таком состоянии попадает в охлаждаемый конденсатор - холодильник.

Основным преимуществом процесса дистилляции является то, что в конечном результате вода будет кристально чистой, независимо от того, какого качества она была вначале. В дистиллированной воде нет ни нитратов, ни сульфатов, ни солей кальция, ни хлоридов, ни тяжелых металлов, углерода диоксида и нет нитритов. Данный химический состав предоставляет возможность применять её в работе с чистыми веществами во многих сферах, таких, как химической промышленности, фармацевтике, медицине и прочем. Приобрести данное оборудование можно на сайте http://himstatus.com.ua/katalog/obschelaboratornoe-oborudovanie/distilljatory/.

В настоящее время в лабораториях применяются современные дистилляторы. Они изготовлены из различных материалов, отличающиеся высоким качеством, но в основном, из нержавеющей стали. Благодаря применению данных агрегатов, процесс дистилляции становится абсолютно автоматизированным. Корпус дистиллятора прост в уходе, отличается стойкостью к образованию коррозии и его легко обрабатывать, посредством дезинфицирующих средств.

В связи с тем, что дистилляторы используются во многих научных организациях, к которым относятся аптеки, медицинские учреждения и прочие, то и потребность в очищаемой воде тоже отличается. Поэтому и выбирать дистилляторы необходимо в зависимости от их производительности. Также, эти агрегаты различаются по габаритам, вместимости и весу. Если необходимо произвести большое количество дистиллированной воды, то в них могут быть и специальные крепления для стен.

22 февраль 2017 /
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