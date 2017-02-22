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Во что поиграть компанией?

Во что поиграть компанией?

 

Выбор  настольной игры  настоящее искусство. А наша статья - путеводитель по жанру. Читайте и выбирайте!

Билет на поезд: проложи свой маршрут

Несмотря на название, здесь вам придется больше строить, чем кататься. Есть две версии этой игры, в зависимости от континентов, на которых происходит действие: американская и европейская. Ничем иным они друг от друга не отличаются. Принцип такой - есть карточки с вагонами и города. Цель игры: заработать баллы за длину маршрута, или за скорость, с которой он был проложен.

 

Саботер

Если хотите найти сокровище в подземных лабиринтах, вам придется потрудиться. Во первых, эти лабиринты нужно проложить в толще горы. Во вторых, у вас будут конкуренты, которые и сами не прочь поживиться золотишком. А самое интересное в том, что среди вас будет - САБОТЕР. Гном который притворяется добропорядочным работником рудников, а сам только и занимается тем, что исподтишка портит работу честных тружеников кирки и кайла. По этой причине, саботеры будут портить инструменты, тушить фонари и рыть тоннели не в ту сторону от долгожданного сокровища. Никому нельзя верить, друзья мои - только мне  можно. Кстати, а в каком из трех рудников находится сокровище?!

 

Особняк безумия

Это игра для любителей ужастиков на ночь. Если вы фанат Ужаса Аркхема и захотели попробовать нечто новенькое в том же духе, покупайте Особняк безумия, не ошибетесь. Это кооперативная игра для всех, кроме одного - хранителя Особняка, задачей которого не допустить в него команду отважных сыщиков. Все ужасы страшного дома обрушатся на неспокойные головы команды сыщиков. Они будут вынуждены разгадать немало тайн, сразиться с тенями и выстоять против всяких мерзких тварей. И, знаете что, хэппи-энд я вам не гарантирую!

 

Исла Дорада

Садитесь детки мне на колени и слушайте старую-старую легенду. В начале двадцатого века над островом Исла Дорада разбился дирижабль. Выжившие охотники за сокровищами поняли, что им не повезло уцелеть. Ведь вокруг джунгли, смерть и ужас! Но жадность победила и они отправились в путь. Интересно? Тогда заказывайте Исла Дорада на Grenka.ua и выбирайте маршрут: пирамида с золотом, древний храм, или заброшенный водопад. Только учтите, что конкуренты точно будут тянуть вас в свою сторону. Эту настолку можно было бы назвать Лебедь, Рак и Щука, но играть можно хоть вшестером.

 

Тараканий королевский покер

Говорят что новое, это хорошо забытое старое. В первобытные времена, когда неандертальцы резались потертыми картами в “верю-неверю” и представит не могли, что по мотивам этой забавы в продвинутый век создадут Тараканий да еще и - королевский! покер. Делим карты, берем одну и передаем соседу рубашкой вверх. Он либо верит нам и тогда карта открывается, либо передает дальше, добавляя свою. Если забыли правила, они выцарапаны каменными топорами на стенах любой первобытной пещеры. С тех пор игра, наделенная потрясающими иллюстрациями, стала только лучше!

 

В Grenka.ua вы купите настолки всех времен и жанров!

22 февраль 2017 /
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