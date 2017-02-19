стоматологическое протезирование зубов

Каждый человек желает иметь красивые, здоровые зубы. Ведь именно от них и зависит красота улыбки и здоровье ротовой полости. Кроме того, здоровые зубы, которые не болеют, не вызывают у человека дискомфорта, и соответснно являются прекрасным залогом хорошего настроения и уверенности в себе.

А по каким причинам зубы могут быть нездоровыми? К большому сожалению, зубы не имеют гарантии, и поэтому вмешательство специалиста-стоматолога иногда бывает очень необходимым.

Повреждения

могут быть различными – кто-то может их травмировать, а у кого-то из-за неправильного питания, курения, стресса.

В недалёком прошлом не представлялось возможным полностью привести в порядок всю ротовую полость, несмотря на наличие у специалистов необходимого оборудования и технологии. В настоящее время, в связи с успешным развитием и усовершенствованием современных технологий в области стоматологии, лечение и

в Украине, и в особенности, в Киеве – является вполне возможным.

Современная стоматология предлагает потребителям следующие виды услуг:

Изготовление и установка зубных протезов;

Лечение зубов;

Протезировние зубов – полное и частичное.

Исправление прикуса – в случае нарушенного расположения зубны рядов.

Современная стоматология обладает всеми возможностями для того, чтобы лечение и протезирование зубов в Украине осуществлялось быстро, надёжно и без болей. В настоящее время, практически каждый человек может полностью или частично восстановить не только целый зуб, но и его часть. А также – и сам зубной ряд.

В случае обнаружения нарушений, например, костной ткани, нужно незамедлительно обращаться к специалисту, поскольку именно на раннем сроке это лечится гораздо лучше. Кроме того, рекомендуется два раза в год минимум, обращаться к стоматологу, чтобы проверить состояние зубов. Если же зубная ткань не подлежит восстановлению и лечение уже не представляется возможным, то нужно его удаление. А взамен её, врач-специалист должен будет предложить зубные протезы. Ведь отсутсвие зубов, даже одного, не выглядит эстетичным. Помимо этого, установка зубных протезов является необходимой, чтобы избежать челюстных изменений, посколку, если зубной ряд будет неполным, то костная ткань лицевой мышцы деформируется, а остальные зубы могут искривиться. Поэтому, если есть вероятность удаления зубов – обязательно нужно позаботиться и о протезах.