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Японский чай в Челябинске

Япония издавна известна своим зеленым чаем, который отличается полезностью и насыщенностью.

История возникновения зелёного чая начинается с восьмого столетия. В те далёкие времена буддисты пили зелёный чай на религиозной церемонии инча.  Однако, он не сразу стал столь популярным. А гораздо позже – в двенадцатом веке.

С тех пор, как Япония начала вести торговлю с иными государствами, то из экспортируемых продуктов самыми передовыми были зелёный чай и шёлк. И поэтому, многие регионы страны начали вести конкурентную борьбу в отправке зелёного чая в европейские страны, в которых он являлся предметом роскоши. В этой конкурентной борьбе победу одержал Сидзуока-сити, и таким образом стал самым крупным торговым чайным центром в Стране Восходящего Солнца.

Несмотря на то, что в Японии, в отличие от Китая и Индии, климатические условия не подходт для выращивания чайных плантаций, в настоящее время здесь изготавливают восемь сортов чая, которые отличаются не только по технологии изготовления, но и применяемым сырьём. Благодаря тому, что чайные листья высокотехнологично обрабатываются, а также, научному подходу, им удалось добиться невероятных вкусов местных сортов. Желающие приобрести вкуснейший качественный японский чай, могут сделать это посетив магазин чая в Челябинске.

Сборку японского чая начинают с первого летнего месяца, поскольку именно это время и является самым благоприятным. Сорт чая., который собирается именно в начале июня, или даже, в конце мая, называется сенча. Именно он считается лучшим, благодаря огромному содержанию витаминов, минералов, а также, насыщенным вкусом.

А те сорта чая. Которые собираются в другое время не имеют глубоко цвета настоя и не такие вкусовые характеристики.

Японский чай ценится во всём мире, благодаря не только его непревзойдённым вкусовым качествам, но и за пользу для организма человека. По утверждению учёных, данный напиток из Японии повышает жизненный тонус, обеспечивает профилактику онкологических и сердечных заболеваний, а также, способствует повышению иммунитета, и прекрасно помогает в случаях пищевого отравления.

18 февраль 2017 /
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