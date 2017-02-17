Санаторий "Миротель"

Курорт Трускавец привлекает многих туристов. И поскольку здесь имеется много мест для проживания, то становится сложно выбрать наиболее оптимальное, чтобы там был полный комфорт, а также прекрасный сервис и обслуживание.

К данной категории идеально подходит миротель Resort and Spa. Данный отель является одним из лучших в городе Трускавце. Грандиозное открытие было проведено в 2012 году. Здесь всё предусмотрено для комфортного проживания посетителей. Практически каждый, кто остался в Миротель спа Трускавец, может с уверенностью сказать, что он является лучшим местом не только для отдыха, но и для лечения.

Здесь имеется 184 номера. Многие из них являются стандартными. Но в тоже время комфортабельные и стильные. Также здесь имеются и номера Люкс и выше. На сайте mandry-tour.com можно ознакомиться с фотографиями а также прочитать интересующую вас информацию о центре. Лечение здесь можно получить, благодаря наличию медико-диагностической базы. Для этого открыт отдельный медицинский центр, оснащенный самым современным оборудованием. Здесь работают только квалифицированные медработники, предоставляющие современные методы лечения, а также различные рекреационные ресурсы.

К услугам проживающих предоставлен бассейн и различные спа комплексы, которые помогут расслабиться от привычных повседневных рабочих будней. И любителям вкусно покушать здесь тоже имеются условия – бары, рестораны, ночной клуб ждут их.

Более того, в «Миротеле» можно устраивать бизнес - встречи. Для этого предоставляется конференц-зал, который оснащен всем необходимым оборудованием для успешных деловых встреч. Кроме того, в Миротель Трускавец можно отдохнуть и семейно, с детьми. Для малышей здесь предлагается игровая площадка, детские бассейны.

Если родители привезли ребенка на лечение - то ему предоставят детский медицинский пакет. Однако - это только для детей дошкольного возраста.

Также на Новый год сюда приезжает немалое число туристов, потому что их ждет насыщенная яркая и очень интересная программа развлечений, костюмированные вечеринки и даже Дед Мороз с подарками. В Новогоднюю ночь Миротель Трускавец окунается в сказочную атмосферу.