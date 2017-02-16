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Ситилайты

В настоящее время каждая компания должна обеспечить себе прекрасную рекламу, котора была бы заметна огромной аудитории. Поэтому одной вывески – недостаточно. Необходимо установить световые конструкции, например, ситилайты.

Они представляют собой специальные боксы на опоре. В настоящее время  они очень популярны. Эти рекламные носители могут быть не только односторонними, но и двусторонними. Подробне о ситилайтах можно узнать на сайте https://hotprint.ua/prices/citylights-printing.html.

Односторонняя конструкция прикрепляется к стене или чему-то другому, способному выдержать его массу. Двусторонние ситилайты, поскольку являются с обеих сторон носителями рекламы, устанавливаются на специальной опоре. Внутри этого бокса прикрепляют листы, на которых написана необходимая информация о компании. Данная информация предназначается для потребителей, при этом должны быть написана в простой и доступной форме.

Для того, чтобы данный вид рекламы не повредился и был надежно защищен - бокс ситилайт должен быть закрыт на ключ. Прозрачная сторона этого бокса может быть выполнена из акрила, каленого стекла, из поликарбоната и любого другого материала, который способен выдержать удары от злоумышленников, а также суровые погодные условия, в том числе и сильные ветры.

Устанавливают ситилайты поближе к дорогам, чтобы их заметили не только пешеходы, но и водители транспорта. Зимой по вечерам рано темнеет, и поэтому подсветка включается автоматически. Благодаря этому, многие пешеходы и проезжающие мимо водители обращают на неё внимание и запоминают. Таким образом ситилайты могут не только придать своеобразный имидж компании, но и способствуют развитию. Кроме того, ситилайты  ставят возле станции метро, в парках – то есть, в любом людном месте.

На сегодняшний день использования ситилайтов очень востребовано. И это не удивительно, пасколько они имеют определенное количество преимуществ, к которым относятся следующие:

  • приемлемая стоимость;
  • легкость применения;
  • информационные листы можно сменить без особой сложности каждый день;
  • возможность привлечения многих целевых аудиторий потребителей.
16 февраль 2017 /
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