Что такое артериальная гипертензия

В настоящее время практически каждый человек знаком с медицинским термином «повышенное артериальное давление». В то же время многим известно о том, что показатели нормального АД зависят от возраста человека.

Что нужно знать

Традиционно идеальным показателем является 120 /70. Однако это относится только к молодому поколению до 20 лет. Далее - начиная с этого возраста и до сорока лет, допустима норма 130/ 80. А пожилые люди, по словам врачей, должны иметь АД до 140/90.

Если люди наблюдают, что их давление выше данных показателей - это означает возможность артериальной гипертензии. Нужно постоянно проверять артериальное давление. Более точную информацию об артериальной гипертензии, можно получить перейдя на сайт hipertonie-net.ru.

В настоящее время огромное количество людей подвергнуто такому заболеванию. Это связано с несбалансированным питанием, малым количеством физических нагрузок, излишним весом, малоподвижностью, в том числе и курением, частым употреблением алкоголя и стрессов. А у некоторых это связано с наследственным фактором.

Повышенное АД является очень опасным, поскольку может привести к плохим последствиям. Оно сопровождается общим недомоганием, покраснением кожи и головной болью. Кроме того, оно оказывает огромную нагрузку на сердечную систему, что может привести к ишемической болезни. Также есть возможность инсульта, поскольку артериальное давление влияет также и на мозг. Это может быть в критическом случае.

А поскольку повышенное артериальное давление связано с почечной недостаточностью - возможен сбой работы органов, который приводит к сахарному диабету. Даже если человек обнаружил на тонометре высокие показатели, но его общее состояние не вызывает беспокойства - и в этом случае необходимо обращаться к врачу, который должен порекомендовать необходимые условия для нормализации образа жизни, а также назначит специальные медикаменты.

В первую очередь надо обратить внимание на питание, постараться прекратить употребление острой и жирной пищи, а также исключить кофе, алкоголь и тем более, прекратить курить. Необходимо потреблять продукты, богатые магнием и калием, к которым относится рыба, орехи, сухофрукты банан. И обязательно надо разработать для себя физические упражнения, в том числе и ежедневные прогулки на свежем воздухе.