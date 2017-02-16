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Выгодная аренда офиса

На сайте http://kalinkacenter.ru/arenda-ofisov-bez-posrednikov/ предоставляется офис премиум класса в бизнес-центре «Калинка» в Тюмени.

Данное помещение располагается на одиннадцатом этаже. Оно выполнено полностью из стекла. Панорама открывается на Тюмень. Предлагаемый в аренду офис полностью оборудован – здесь имеется кондиционеры, вентиляционная система, пожарная сигнализация и прочие. Площадь составляет 345 квадратных метров, планировка свободная.

Если бизнесмены или владельцы компании будут заключать контракты в офисе, который находится в идеальном состоянии – то их партнёры и клиенты будут уверены в солидности данной фирмы и высоком статусе владельца. Ведь именно офис является своеобразным лицом компании.

Данный бизнес центр «Калинка» предлагает арендовать офис от собственника. Он располагается в центральной части города. Помимо того, что само офисное помещение имеет солидный интерьер, даже коридоры и холл бизнес-центра выглядят очень представительно. И поэтому партнеры, и клиенты сделают вывод о том, что дела этой организации идут прекрасно.

Кроме того, инфраструктура района, где расположен данный бизнес центр, очень развита с деловой, социальной и торговой точки зрения. В двух минутах ходьбы располагаются кафе, ресторан, столовые, в которых можно перекусить во время перерыва. Кроме того, в свободное от работы время можно погулять в скверах неподалеку. А наличие рядом транспортных остановок является очень удобным для сотрудников и потенциальных клиентов.

Данный бизнес-центр был спроектирован для того, чтобы сдавать офисы в аренду, и поэтому здесь каждая деталь, в том числе и сама планировка, продуманы для этих целей, и созданы максимально удобные условия не только для арендаторов, но и их партнеров и клиентов.

Кроме того, рядом с данным центром имеется парковка на 500 мест. Если понадобится устроить конференцию, то можно арендовать для этого специальный конференц-зал, в котором имеется всё нужное оборудование для проведения презентации. Наличие охраны и круглосуточного видеонаблюдения позволяет сотрудникам оставаться спокойным и в полной безопасности.

16 февраль 2017 /
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