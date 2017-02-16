Керамическая черепица в Украине

Керамическая черепица представляет собой добротный материал для кровли. В настоящее время она востребована во всём мире. И это неудивительно, учитывая её немалое количество основных преимуществ, к которым относятся презентабельный внешний вид, прочность, надёжность, экологичность, долгий срок службы. Помимо этого, натуральную керамическую черепицу можно устанавливать на кровлю дома любого стиля и сложности конструкции.

В Украине лучшую керамическую черепицу предоставляет компания CREATON. Производители гарантируют её срок службы более ста лет, с сохранением всех технических и эксплуатационных характеристик, в том числе, и привлекательного внешнего вида.

В Украине имеется огромное многообразие керамической черепицы, различных форм, размеров, фактур, а также, цветовой гаммы. Все оттенки очень насыщенные и не склонны к выцветанию и выгоранию. А по поверхности они бывают – матовыми, глянцевыми и без покрытия.

Вся предоставляемая продукция фирмы CREATON изготовлены из натуральной глины. И некоторые разновидности ангобированы или глазированы, более подробнее можно узнать на сайте http://creaton.ua/krovlya/.

Некоторым потребителям может показаться, что черепица без покрытия не имеет цвета или не является насыщенным. Однако, всё не так. Благодаря наличию в глине оксида железа – данный вид кровельного материала имеет цвет, который может быть и красным, и коричневым. Спустя время черепица может потемнеть. Более того, ввиду отсутствия защитного покрытия – на ней может образоваться мох.

Ангобированная черепица покрыта специальной пастой, и отличается разнообразием оттенков. Более того, благодаря данному покрытию, она устойчива к образованию мха и выцветанию или выгоранию.

Глазированная черепица покрыта, соответственно, глазурью, и поэтому отличается глянцевой поверхностью. Она обладает длительным сроком службы, по утверждению специалистов – более двухсот лет. Благодаря тому, что глянцевая поверхность является скользкой, то она быстро самоочищается от загрязнений при дождях и снегопаде.

Предлагаемая керамическая черепица от данной компании CREATON является очень качественной, поскольку производители тщательно следят за процессом изготовления. И поэтому, вероятность попадания в общую партию бракованных изделий – крайне мала.