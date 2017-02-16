Монобукеты в Киеве
У каждого человека свои ассоциации со словосочетанием «букет цветов». Кто-то подразумевает свой подарок или сюрприз для дорогого человека. А для кого-то это подарок, который он получает сам.
А что в действительности является букетом? И опять же – у каждого свои ассоциации. Кто-то вспоминает сочетание нескольких цветов, которые упакованы бумагой или плёнкой, и перевязанные лентой. А кто-то подразумевает оригинальные цветочные композиции, невероятной красоты. Тем более, в настоящее время флористика в Украине достигла небывалых высот.
Безусловно, второй вариант способен привести в восторг всех. И поэтому, приобретая букеты, обязательно нужно постараться выбрать такие композиции, получить которые будет очень приятно. И не нужно экономить на подарках для любимых, покупая бюджетные варианты.
Букеты имеют немало разновидностей. Практически, в каждом цветочном бутике и интернет-магазине Украины предлагаются различные варианты. Ведь букеты – это не просто собранные вместе несколько цветов.
В настоящее время можно приобрести следующее:
- Круглые. Данный вид цветочной композиции выполнен в форме круга.
- Шарообразные. Соответственно – в виде шара.
- Ассиметричные. Могут по форме напоминать полумесяц или треугольник.
- Односторонние. Цветочная композиция составлена из нескольких ярусов.
- Каскадные. В виде водопада.
- Каркасные. Цветы закреплены на оригинальном декоративном каркасе.
- На диске. Соответственно, цветы без листьев устанавливают на круглом диске.
- Монобукеты. Состоят из одного цветка – либо из различных цветков в одном оттенке.
- В виде различных аксессуаров. В основном, данные букеты относятся к свадебным, и могут быть выполнены в виде вееров, муфт невесты.
Кроме того, букеты различаются по следующим параметрам:
- Размерам – соответственно, маленькие, средние и большие;
- Креплению – в корзине, в коробке, на проволоке и прочем.
Значительное число покупателей красивых оригинальных цветочных композиций, безусловно, приобретают их в качестве подарков. Однако, современные букеты не являются универсальными, и поэтому, прежде чем купить букет в Киеве, нужно учитывать некоторые особенности, в том числе и возраст одариваемого.
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