Монобукеты в Киеве

У каждого человека свои ассоциации со словосочетанием «букет цветов». Кто-то подразумевает свой подарок или сюрприз для дорогого человека. А для кого-то это подарок, который он получает сам.

А что в действительности является букетом? И опять же – у каждого свои ассоциации. Кто-то вспоминает сочетание нескольких цветов, которые упакованы бумагой или плёнкой, и перевязанные лентой. А кто-то подразумевает оригинальные цветочные композиции, невероятной красоты. Тем более, в настоящее время флористика в Украине достигла небывалых высот.

Безусловно, второй вариант способен привести в восторг всех. И поэтому, приобретая букеты, обязательно нужно постараться выбрать такие композиции, получить которые будет очень приятно. И не нужно экономить на подарках для любимых, покупая бюджетные варианты.

Букеты имеют немало разновидностей. Практически, в каждом цветочном бутике и интернет-магазине Украины предлагаются различные варианты. Ведь букеты – это не просто собранные вместе несколько цветов.

В настоящее время можно приобрести следующее:

Круглые. Данный вид цветочной композиции выполнен в форме круга.

Шарообразные. Соответственно – в виде шара.

Ассиметричные. Могут по форме напоминать полумесяц или треугольник.

Односторонние. Цветочная композиция составлена из нескольких ярусов.

Каскадные. В виде водопада.

Каркасные. Цветы закреплены на оригинальном декоративном каркасе.

На диске. Соответственно, цветы без листьев устанавливают на круглом диске.

Монобукеты. Состоят из одного цветка – либо из различных цветков в одном оттенке.

В виде различных аксессуаров. В основном, данные букеты относятся к свадебным, и могут быть выполнены в виде вееров, муфт невесты.

Кроме того, букеты различаются по следующим параметрам:

Размерам – соответственно, маленькие, средние и большие;

Креплению – в корзине, в коробке, на проволоке и прочем.

Значительное число покупателей красивых оригинальных цветочных композиций, безусловно, приобретают их в качестве подарков. Однако, современные букеты не являются универсальными, и поэтому, прежде чем купить букет в Киеве, нужно учитывать некоторые особенности, в том числе и возраст одариваемого.