Сноуборды Wide – широкие доски для комфортного катания

Как правильно выбрать сноуборд? Этим вопросом нередко задаются начинающие сноубордисты. Исключительно свою доску из всего представленного многообразия необходимо искать, опираясь на различные параметры. Немаловажное значение имеет и ширина сноуборда. Ведь если ботинок будет выпирать за край доски хоть на 2 см, есть шанс, что вы будете цеплять снег, что, в свою очередь, может привести к травмам.

Но проблема в том, что многие производители выпускают доски, опираясь на усредненные параметры. Например, если райдер ростом 178 см и при этом имеет размер ноги 45 размера, то борд стандартной ширины ему будет мал. Специально для таких сноубордистов производители выпускают широкие сноуборды. В чем их особенность и как правильно выбрать?

Зачем нужны сноуборды Wide?

Широкие сноуборды Wide, которые легко можно опознать среди собратьев по надписи «Wide» или просто букве «W», производят различные компании, например, Lib Tech, DC, Joint. В целом, кроме ширины, сноуборды Wide ничем больше не отличаются от своих более узких аналогов. Ширина сноуборда Wide позволяет спокойно кататься тем райдерам, которые имеют размер ноги более 45-го. Считается, что катание может быть безопасным только в том случае, если нога будет размещаться на борде таким образом, что не будет короче 1 см и не длиннее 2,5 см. Если ботинки будут выпирать за край доски, то вероятна возможность, что райдер будет «цеплять» снег, когда будет кантоваться. Если расстояние от ботинка до края доски будет большим, то это тоже плохо. В таком случае райдеру также будет довольно трудно кантоваться. Опасность заключается в том, что как в первом, так и во втором варианте, есть возможность получить травму. Поэтому такому параметру, как ширина необходимо уделять пристальное внимание.

Как выбрать сноуборд Wide?

Сноуборд Wide купить могут как новички, так и профессиональные райдеры. Но выбирая широкие сноуборды Wide, стоит учитывать некоторые нюансы. Новичкам, профессионалы советуют, выбирать сноуборды Wide, длина которых будет варьироваться в пределах 150-155 сантиметров. Если речь идет о маститых сноубордистах, то им лучше приобретать широкие доски длиной от 155 до 160 сантиметров. Нежелательно брать сильно длинные доски, потому что на широких и длинных бордах кататься неудобно. Что касается остальных критериев выбора, именно жесткости, прогиба и формы, то по этим параметрам широкие сноуборды Wide необходимо выбирать точно также как и стандартные доски.

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