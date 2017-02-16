О проекте| Контакты| Реклама
» » Сноуборды Wide – широкие доски для комфортного катания

Сноуборды Wide – широкие доски для комфортного катания

Как правильно выбрать сноуборд? Этим вопросом нередко задаются начинающие сноубордисты. Исключительно свою доску из всего представленного многообразия необходимо искать, опираясь на различные параметры. Немаловажное значение имеет и ширина сноуборда. Ведь если ботинок будет выпирать за край доски хоть на 2 см, есть шанс, что вы будете цеплять снег, что, в свою очередь, может привести к травмам. 

Но проблема в том, что многие производители выпускают доски, опираясь на усредненные параметры. Например, если райдер ростом 178 см и при этом имеет размер ноги 45 размера, то борд стандартной ширины ему будет мал. Специально для таких сноубордистов производители выпускают широкие сноуборды. В чем их особенность и как правильно выбрать? 

Зачем нужны сноуборды Wide?

Широкие сноуборды Wide, которые легко можно опознать среди собратьев по надписи «Wide» или просто букве «W», производят различные компании, например, Lib Tech, DC, Joint. В целом, кроме ширины, сноуборды Wide ничем больше не отличаются от своих более узких аналогов. Ширина сноуборда Wide позволяет спокойно кататься тем райдерам, которые имеют размер ноги более 45-го. Считается, что катание может быть безопасным только в том случае, если нога будет размещаться на борде таким образом, что не будет короче 1 см и не длиннее 2,5 см. Если ботинки будут выпирать за край доски, то вероятна возможность, что райдер будет «цеплять» снег, когда будет кантоваться. Если расстояние от ботинка до края доски будет большим, то это тоже плохо. В таком случае райдеру также будет довольно трудно кантоваться. Опасность заключается в том, что как в первом, так и во втором варианте, есть возможность получить травму. Поэтому такому параметру, как ширина необходимо уделять пристальное внимание. 

Как выбрать сноуборд Wide?

Сноуборд Wide купить могут как новички, так и профессиональные райдеры. Но выбирая широкие сноуборды Wide, стоит учитывать некоторые нюансы. Новичкам, профессионалы советуют, выбирать сноуборды Wide, длина которых будет варьироваться в пределах 150-155 сантиметров. Если речь идет о маститых сноубордистах, то им лучше приобретать широкие доски длиной от 155 до 160 сантиметров. Нежелательно брать сильно длинные доски, потому что на широких и длинных бордах кататься неудобно. Что касается остальных критериев выбора, именно жесткости, прогиба и формы, то по этим параметрам широкие сноуборды Wide необходимо выбирать точно также как и стандартные доски.

Сноуборд Wide купить можно в различных спортивных магазинах. Если вы не желаете тратить время в поисках богатого ассортимента широких сноубордов, то вам стоит изучить каталоги интернет-магазина http://boardstrike.ru/. Здесь вашему вниманию представлены десятки моделей сноубордов Wide, которые отличаются по своим характеристикам и цене.

16 февраль 2017 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Инерционный самокат: особенности и преимущества
Хочу все знать

Инерционный самокат: особенности и преимущества

Еще несколько лет назад в магазинах были представлены только классические двухколесные самокаты. Но мир не стоит на месте.
Как правильно выбирать ботинки
Хочу все знать

Как правильно выбирать ботинки

Не секрет, что в современном мире существует большой выбор обуви. Можно найти необходимую обувь буквально для каждого случая.
Горнолыжное снаряжение: правила выбора
Хочу все знать

Горнолыжное снаряжение: правила выбора

Перед поездкой на горнолыжной курорт необходимо приобрести определенное снаряжение. Горнолыжное снаряжение должно соответствовать определенным требованиям и стандартам.
Для чего используется террасная доска?
Хочу все знать

Для чего используется террасная доска?

Ремонтные работы городских квартир, загородных коттеджей хлопотное дело для их владельцев, требующее знаний в его проведении, современных технологий, использования материалов соответствующих дизайну.
Кондиционер: правила выбора
Хочу все знать

Кондиционер: правила выбора

Данный прибор пользуется огромной популярностью среди покупателей. Он обладает особыми характеристиками, которые привлекают людей.
21 факт о сноуборде
Хочу все знать

21 факт о сноуборде

70% людей уже могут относительно уверенно стоять на доске и съезжать с горы после первого занятия с инструктором.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Онлайн игра scrydeДелаем кухню стильнойКак защититься от сезонных эпидемий ОРВИ?Полиэтиленовые фасовочные пакетыФилтьтры обратного осмосаЭкипировка и защита для единоборствТаиландКакая мебель ближе всех к моде
Свежие Статьи
Толкование сновидений

Толкование сновидений

Коммерческий космос

Коммерческий космос

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Главная Реклама RSS О нас
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+