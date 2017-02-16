Инерционный самокат: особенности и преимущества

Еще несколько лет назад в магазинах были представлены только классические двухколесные самокаты. Но мир не стоит на месте. Сегодня покупателям рады предложить различные модели, будь то с большими колесами или с изогнутым рулем. Представлены в магазинах и так называемые инерционные самокаты. Главное отличие которых заключается в том, что такие модели содержат две платформы для ног. Благодаря своей необычной конструкции инерционный самокат имеет другой способ управления, что заставляет активно работать практически все группы мышц. Поэтому инерционный самокат нередко именуют и как тренажер на открытом воздухе.

Инерционный самокат: особенности конструкции

Чем отличается инерционный самокат видно невооруженным взглядом. В таких моделях платформа для ног обладает V-образной формой и тремя колесами. Стандартная комплектация инерционного самоката состоит из следующих элементов:

Рулевая стойка, где размещается переднее колесо;

Задняя платформа, которая разделена на два крыла, где размещаются два колеса;

Ножной или ручной тормоз, некоторые модели могут быть оснащены и тем и другим вариантом.

Исходя из особенностей конструкции трехколесный инерционный самокат, имеет другой способ управления. Например, кататься на классическом двухколесном самокате достаточно просто: одной ногой необходимо встать на платформу, другой оттолкнуться. Здесь такой фокус не пройдет. Трехколесный инерционный самокат приводится в движение за счет того, что необходимо смещать центр тяжести тела из одной стороны в другую, то есть перетаптываться на месте. В результате таких действий колеса начинают вращаться. Поворачивать вправо или влево необходимо таким же образом.

Самокат трехколесный с первого раза «оседлать» не так уж и просто. Новичкам достаточно сложно держать равновесие. Но эта проблема исчезает достаточно быстро буквально через пару тренировок. Если вы хотите держать свое тело в тонусе, но не желаете посещать спортзал, то вам стоит купить инерционный самокат. Благодаря особенному способу управления, при движении на инерционном самокате задействованы различные группы мышц. Специалисты отмечают, что обычное неспешное катание на таких моделях способно заменить полноценное занятие в спортивном зале.

Как выбрать инерционный самокат?

При желании купить инерционный самокат стоит учитывать, что такие модели считаются городскими. То есть лучше всего на них кататься в местах, где есть ровный асфальт, например, в парках. Что касается выбора таких моделей, то первым делом стоит обращать внимание на колеса. Самокат трехколесный будет двигаться легко и быстро в том случае если его переднее колесо больше, чем задние. Также стоит знать, что, как правило, инерционные самокаты не регулируются по высоте. Но не стоит это считать недостатком. Во-первых, такая особенность обеспечивает максимальную надежность конструкции. А во-вторых, руль располагается на такой высоте, что управлять самокат без проблем может как подросток, так и взрослый.

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