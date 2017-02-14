80% профита за креатив от uPages

Твой контент силён и актуален, но серьезно вкладываться и развивать свой блог пока нет возможности?

Фонтанирующий креатив принес в твою жизнь только бессонницу, татаро-монгольское нашествие файлов Word на рабочий стол и ни рубля на WMR?

Что поделать, гений нашего времени без оптимизации творческой деятельности чахнет быстрее, чем без двойной порции шавермы… Самое время начинать совмещать музу с кукурузой, как говаривал один высокопоставленный классик советского креатива!

Пишем, развиваемся, зарабатываем

Один из вариантов – найти своего благодарного читателя на сторонних специализированных ресурсах. Сервис uPages – площадка, где ты можешь размещать статьи любой тематики: от адски скучных и почти никому не нужных технических текстов, до прогрессивного фулда на отстраненные темы. Главное – твой несомненный талант и хоть как-то терпимая уникальность работы.

Регистрация, конечно, сделает тебе нервы – но не больше прошлых полмиллиарда регистраций в твоей интернет-биографии. С первых минут жизни на сайте ты сможешь заливать хоть гигабайты своего контента, без скучных рамок технических заданий и вредных редакторов. Никто не испортит твой неповторимый стиль!

Если пока не уверен в адекватности своего гения – сервис вполне уместно предлагает корректорские услуги. Олдовый специалист укажет на ошибки: от позорной орфографии до стилистических недочетов. Твой слог, может быть, приобретет чистое звучание, а значит – востребованность.

Что по деньгам?

Чем ярче и актуальней будет текст, тем больше (по идее) его будут читать юзеры. А это – профит с каждого перехода на твою статью. Сервис активно торгует баннерной рекламой и исправно перечислит тебе аж 80% прибыли. Подозрительная, конечно, щедрость – но схема прозрачная. Ты можешь мониторить свой доход хоть круглосуточно. Во время своего короткого и тревожного сна, попроси делать это мамку или какого-нибудь другого знакомого. Обязательно создай и им аккаунты! В рунете, в последнее время, рецепты вкусных капусняков пользуются гораздо большей популярностью, чем новости IT.

Почему так удобнее?

Аудитория ресурса uPages гораздо шире и солидней любой другой бесплатной базы контента – тебя со старта начнут читать тысячи посетителей сайта. А это и есть первый шаг к славе!

Общение и обмен опытом – «наше все» для копирайтера, и вот через год практики, ты первый раз снисходительно промолвишь в чате:

- Дружок, сейчас инфостиль окончательно утратил свою актуальность. Окончательно.