Мужской гардероб от «А» до «Я»

В последнее время выбор мужской одежды не так прост. Мужчины вроде бы не особо перебирающие создания, нам важно лишь три качества: надежность, комфорт и более-менее симпатичный внешний вид. Тряпки носить никто не станет, хотя они очень удобные. Современный рынок подготовил для среднестатистического мужчины кучу проблем – огромный выбор одежды, из которого выбрать бывает крайне сложно. Что ж, давайте попробуем разобраться.

Основной гардероб среднестатистического мужчины включает 11 разновидностей одежды:

2-3 пары носков и трусов;

брюки и пиджак (по вкусу, не всегда);

джинсы (одни или двое);

пара рубашек;

куртка;

обувь (кроссовки, ботинки, шлепанцы, иногда туфли);

галстук (по вкусу), ремень;

несколько футболок, водолазка;

свитер на зиму.

Список выглядит обширным, но на самом деле это лишь основные вещи, без которых бывает сложно обойтись. Тут всё вариативно. Например, многие вместо зимней куртки предпочитают носить пальто, парку или еще что-нибудь. Итак, начнем с брюк.

Брюки – классика на века

Работники офиса, бизнесмены и просто те, кто предпочитает выглядеть как настоящий, состоявшийся в жизни мужчина (по крайней мере по мнению большинства женщин), все носят брюки. Если вы их носите часто, то в гардеробе нужно иметь их 2-3 пары, на смену. Этот предмет одежды довольно быстро изнашивается, поэтому менять их нужно довольно часто, хотя бы раз в год.

Чтобы правильно выбрать классические брюки, обращайте внимание на то, как они сидят и ложатся на обувь. Сзади они должны достигать каблука, а спереди аккуратно ложиться на туфли, да так, чтобы образовался небольшой залом на стрелке. Это тонкости, которые знают все профессиональные портные, а теперь и вы.

Рубашки и джинсы

Идеальное сочетание, нечто среднее между классикой и современностью. С одной стороны, джинсы более удобны, чем брюки, с другой – они не создают впечатление, что вы расхлябаны. Аккуратные джинсы порой выглядят куда лучше, чем брюки. Если вы не хотите носить неудобные брюки на работу, то смело берите черные джинсы классического покроя, не ошибетесь. И вот вам совет: не покупайте джинсы с дырками, потертостями, нашивками или заниженной талией. Оставьте вещи такого плана подросткам и хипстерам. Солидные, зрелые люди предпочитают классику и сдержанность.

Хоть иногда и хочется выглядеть моложе, чем на самом деле, женщины сразу подмечают в мужчинах незрелость, которая как раз выражается в ношении яркой, модной одежды. К слову, огромный выбор мужской одежды оптом представлен в интернет магазинах. Именно в Интернете сегодня лучше всего заказывать одежду. Это удобно, быстро, надежно.

Галстук и ремень

Это вообще дело вкуса. Если ремень действительно носят почти половина взрослых мужчин, то галстук – довольно необычный вариант, который сегодня не столь популярен. Его носят только деловые люди, бизнесмены, а все остальные надевают только на какое-нибудь торжество. Впрочем, галстук в гардеробе должен быть всегда.

Носки и трусы

Носки – магический предмет одежды, который постоянно исчезает. Если вы один из тех мужчин, которые постоянно теряют носки, то вот вам совет – купите себе с десяток пар носков одного типа. Тогда, если даже один носок потеряется, то вы просто сможете дополнить его носком из другой пары.

Что касается стилистики – носки должны совпадать с брюками. Это первое. Второе – они должны быть длинными в достаточной мере, чтобы при запрокидывании ноги на ногу у вас не было видно кусок голени. Это некрасиво и привлекает лишнее внимание. Под брюки отлично подходят носки с Микки Маусом и Человеком-Пауком. Многие бизнесмены, правда, предпочитают носить носки с Железным Человеком, Тони Старком, так как он мультимиллионер. Ладно, шутка.

Базовый набор успешного мужчины и советы по выбору

На сегодняшний день самым популярным стилем является так называемый casual – это пиджак, рубашка и джинсы. Удобно, стильно и при этом не вызывающе. Чего еще надо настоящему мужчине?

Ну ладно, с этим вы и сами разберетесь, а вот что касается выбора одежды в плане качества, то здесь есть свои нюансы:

проверяйте надежность швов;

ткань должна быть в идеале натуральной, в особенности летом (синтетика запаривает и вам будет жарко);

выбирайте одежду под свою фигуру, не натягивайте то, во что не влезаете (вспомните тех самых дамочек в очень тесных лосинах летом…);

если обладаете хорошей фигурой, предпочтите приталенные рубашки и футболки.

Также при выборе одежды вот вам наилучший совет – обратитесь к женщине, у которой точно хороший вкус. Она вас оденет так, что все окружающие дамы будут пускать водопады… в смысле слюни. Ну вы поняли.

Источник: http//chia.ua/catalog/men