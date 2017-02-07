Туристы из разных стран мира приезжают сюда, чтобы посетить интереснейшие экскурсии, во время которых можно увидеть знаменитые храмы буддистов, удивительные королевские дворцы, старинные монастыри. Многие едут в эту страну ради того, чтобы хоть однажды испытать чудодейственное воздействие тайского массажа и насладиться экзотической национальной кухней.

Таиланд привлекает гостей ухоженными пляжами, насыщенной ночной жизнью. Отдых в этой стране доступен каждому. Для въезда в Таиланд виза не нужна, поэтому некоторые туристы хотят посетить эту страну самостоятельно, «дикарем». Это позволяет им неплохо сэкономить деньги и даст возможность посмотреть как можно больше понравившихся интересных мест столько времени, сколько они захотят сами.

В Таиланде много островов с неповторимыми пляжами. Одним из них является остров Пхукет, поражающий отдыхающих чистейшим белым песком, удивительными пейзажами, интереснейшим зоопарком, в котором проживает немало экзотических животных. Здесь есть и музей ракушек, и даже серпентарий. Стоит отдельно отметить, что для полноценного отдыха следует посетить пляж Ката Бич. А узнать о всех преимуществах пляжа можно на сайте http://v-thailand.com/plyazh-kata-na-phukete/.

В Паттайе кроме ананасовых плантаций, туристов ожидает и удивительное зрелище – слоны, играющие в футбол.

Проживание в Таиланде обходится гостям недорого. Предложений жилья очень много, поэтому туристам даже не стоит думать об этом заранее – все легко решить на месте. Проблем с питанием тоже не возникает: вкусно и недорого можно пообедать в многочисленных кафе и ресторанах.

Таиланд – поистине прекрасная страна, каждый уголок которой неповторим и уникален. Однако просто нельзя побывать в стране и не посетить ее столицу – Бангкок. Туристов приводит в восторг Королевский дворец, известные буддийские храма: золотой, изумрудный и лежащего Будды. Незабываемые впечатления останутся от путешествия на лодке по реке Чао Прайя.

Для тех же, кто занимается дайвингом, лучше обосноваться в Ко Чанге, местечке, состоящем из 52 островов. А любителям экзотики и комфорта стоит посетить тропическое бунгало Самуи.