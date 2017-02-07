О проекте| Контакты| Реклама
» » Таиланд

Таиланд

Туристы из разных стран мира приезжают сюда, чтобы посетить интереснейшие экскурсии, во время которых можно увидеть знаменитые храмы буддистов, удивительные королевские дворцы, старинные монастыри. Многие едут в эту страну ради того, чтобы хоть однажды испытать чудодейственное воздействие тайского массажа и насладиться экзотической национальной кухней.

Таиланд привлекает гостей ухоженными пляжами, насыщенной ночной жизнью. Отдых в этой стране доступен каждому. Для въезда в Таиланд виза не нужна, поэтому некоторые туристы хотят посетить эту страну самостоятельно, «дикарем». Это позволяет им неплохо сэкономить деньги и даст возможность посмотреть как можно больше понравившихся интересных мест столько времени, сколько они захотят сами.

В Таиланде много островов с неповторимыми пляжами. Одним из них является остров Пхукет, поражающий отдыхающих чистейшим белым песком, удивительными пейзажами, интереснейшим зоопарком, в котором проживает немало экзотических животных. Здесь есть и музей ракушек, и даже серпентарий. Стоит отдельно отметить, что для полноценного отдыха следует посетить пляж Ката Бич. А узнать о всех преимуществах пляжа можно на сайте http://v-thailand.com/plyazh-kata-na-phukete/.

В Паттайе кроме ананасовых плантаций, туристов ожидает и удивительное зрелище – слоны, играющие в футбол.

Проживание в Таиланде обходится гостям недорого. Предложений жилья очень много, поэтому туристам даже не стоит думать об этом заранее – все легко решить на месте. Проблем с питанием тоже не возникает: вкусно и недорого можно пообедать в многочисленных кафе и ресторанах.

Таиланд – поистине прекрасная страна, каждый уголок которой неповторим и уникален. Однако просто нельзя побывать в стране и не посетить ее столицу – Бангкок. Туристов приводит в восторг Королевский дворец, известные буддийские храма: золотой, изумрудный и лежащего Будды. Незабываемые впечатления останутся от путешествия на лодке по реке Чао Прайя.

Для тех же, кто занимается дайвингом, лучше обосноваться в Ко Чанге, местечке, состоящем из 52 островов. А любителям экзотики и комфорта стоит посетить тропическое бунгало Самуи.

07 февраль 2017 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Эксклюзивные туры в Паттайю
Хочу все знать

Эксклюзивные туры в Паттайю

С каждым годом Юго-Восточная Азия становится все популярнее среди отечественных туристов. Одно из самых востребованных направлений в наши дни – Тайланд.
Почему Паттайя является популярной среди туристов?
Хочу все знать

Почему Паттайя является популярной среди туристов?

Курорты Таиланда становятся с каждым годом все более востребованными.
Интересное об Индии
Хочу все знать

Интересное об Индии

Индия – волшебная страна, удивительная и необычная. Поражает своим колоритом и не оставит ни одного туриста равнодушным. Ароматы приправ и специй, красивые женщины в красочных нарядах,
Интересное об Индии
Хочу все знать

Интересное об Индии

Индия – волшебная страна, удивительная и необычная. Поражает своим колоритом и не оставит ни одного туриста равнодушным. Ароматы приправ и специй, красивые женщины в красочных нарядах,
Почему стоит посетить Австралию
Хочу все знать

Почему стоит посетить Австралию

Данная страна привлекает каждый год миллионы туристов со всей планеты. В Австралии можно найти много интересного. эта страна может предложить многое своим гостям.
Факты про Таиланд
Хочу все знать

Факты про Таиланд

В Таиланде все кошки сиамские. Впрочем, так же как и собаки, слоны, петухи, змеи и прочая живность. До 1939 года Таиланд назывался Сиамом.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Веб студия "Demiweb International"Онлайн игра scrydeЙога для начинающихДелаем кухню стильнойКафе и рестораны: почему эти заведения стали популярными в современном миреПосуда и кухонная утварьИщущим качественные инструменты советуем перейти на сайт дилера Макита в УкраинеЖидкотопливные котлы – сколько стоит комфорт
Свежие Статьи
Толкование сновидений

Толкование сновидений

Коммерческий космос

Коммерческий космос

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Главная Реклама RSS О нас
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+