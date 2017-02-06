Автостекла в Москве

Автомобильное стекло является очень важной деталью любого автомобиля, поскольку оно предоставляет возможность обзора обстановки на дороге. Причём, оно представляет важность для всех автомобилей, независимо от производителя и года выпуска. А поскольку стекло является хрупким материалом, то очень часто в случае дорожно-транспортных происшествий или попадании в него камней, например, лобовое стекло разбивается и нуждается в замне.

Однако, далеко не каждый автомобилист осведомлен о том, каким образом можно выбрать автостекло. Специалисты рекомендуют учитывать немало важнейших моментов. При этом, они не должны влиять на обзор из салона втомобиля.

В первую очередь, необходимо внимательно осмотреть автостекло. На нём не должно быть никаких дефектов, в виде трещин, сколов, царапин. Если обнаружится хотя бы мелкая царапина или трещина – то не рекомендуется брать данное лобовое стекло, поскольку это может привести к немалым проблемам в дальнейшем. Особенно это актуально для климата нашей страны – ведь в случае сильных морозов, стекло заледенеет и сможет растрескаться. То же самое ожидается и при иных видах механических воздействий.

Кроме того, наличие дефектов на стекле может свидетельствовать о том, что оно низкого сорта. Более того, они могут со временем раздражать автомобилиста и соответственно, мешать при езде и отвлекать от вождения. Поэтому, не рекомендуется вестись на сравнительную дешевизну низкосортного стекла и приобретать его.

При приобретении автостекла необходимо учитывать ещё один критерий, который не менее важен, чем предыдущий. Это прочное соединение штекеров с токопроводящими шинами. Данное качество необходимо для того, чтобы автомобильное стекло не покрывалось инеем и соответственно, преграждало обзор автомобилисту.

И ещё одним не менее важным показателем является наличие тонирования. Речь идёт вовсе не о тонировке, под которой подразумевается нанесение специальной плёнки, а придание лобовому стеклу специального оттенка, благодаря которому солнечные лучи не сильно мешают автомобилисту. Тонирование лобового стекла может быть коричневого или зеленого оттенков.

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