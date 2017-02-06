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Ковры от Art de Vivre

На протяжении многих столетий немало людей для украшения своих жилых помещений прменяли ковры. И даже в настоящее время данные тканые изделия пользуются немалой актуальностью, поскольку способны преобразить даже самые невзрачные помещения. А наиболее состоятельные граждане предпочитают приобретать эксклюзивные ковры, изготовленные вручную. Они способны не только украсить интерьер. Но и зрительно его расширить или сузить, а также осветлить желаемую зону помещения или наоборот, затемнить его.

На сайте https://kover.ru/catalog/dizaynerskie-kovry/ представлен интернет-магазин «Art de Vivre», который предлагает своим потенциальным покупателям приобрести разнообразные ковровые изделия, отличающиеся между собой не только по размерам, но и по расцветкам, дизайну и прочим параметрам. Поэтому у желающих приобрести их возникают сложности с выбором. Однако, специалисты-консультанты всегда готовы помочь с выбором и смогут подобрать наиболее подходящие изделия. Кроме того, здесь предоставляется возможность и доставки нескольких моделей на примерку.

Большинство потербителей интересует вопрос, почему же ковры никогда не выходят из моды? С чем связан столь повышенный спрос на них? Безусловно, в ряде несомненных преимуществ данных изделий, которые не присущи никаким другим изделиям. К этим их основным достоинствам можно отнести следующие:

  • Высокое качество изделий. В предооставленном онлайн-каталоге данного интернет-магазина каждый желающий сможет подобрать для своего жилого или рабочего помещения любые ковровые изделия, причём, не только из натуральных материалов, но и из искусственных. Безусловно, натуральные ковры стоят намного дороже своих искусственных аналогов, и спрос на них более высок. Однако, синтетические изделия отличаются более долгим сроком службы.
  • Чистка. Предлагаемые в данном интернет-магазине ковровые изделия не требуют тщательного ухода – они легко чистятся, и при правильном и регулярном уходе, они способны надолго сохранить свой презентабельный внешний вид и эксплуатационные характеристики. А для тех потребителей, которые не особо осведомлены в том, как правильно нужно чистить данные изделия –консультанты магазина готовы предоставить помощь и объяснить.
  • Производитель. В интернет-магазине Art de Vivre предоставлены ковры от тех производителей, профессионализм которых известен во всём мре – Иран, Турция, Пакистан. Всем известно о том, что специалисты из этих стран имеют громадный опыт в ткацком искусстве, который они переняли от своих предков уже на протяжении многих поколений.
06 февраль 2017 /
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