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Замена личинки замка входной двери

В нашей стране найдётся очень мало людей, которые бы знали о том, каким образом заменяется личинка замка входной двери. Только слесари, в основном, могут об этом знать. Однако, иметь представление  об этом является очень полезным и нужным. Такие знания всегда могут пригодиться в жизни.

Ведь нередко случаются ситуации, когда дверные замки ломаются в самый непредсказуемый момент. И многие владельцы квартир или офисов вынуждены приобретать новый замок. Но зачем это делать, если можно поменять не всю замковую конструкцию в целом, а только её сердцевину. Есть немало запорных систем для входных дверей, которые позволяют устранить только личинку замка.

Ни одна современная дверь, какой бы дорогой и качественно выполненной и профессионально установленной она ни была – не гарантирует на сто процентов, что прослужит навечно. Рано или поздно, практически, каждые дверные замки выходят из строя, и владельцам приходится принимать срочные меры. Ведь нельзя же оставлять входные двери открытыми. Если хозяева находятся внутри, то, безусловно, можно закрыться на шпингалет. Но что сделать тогда, когда необходимо выходить на работу и прочее?

Если ключ в дверном замке не поворачивается, заедает, то необходимо срочно заменить личинку дверного замка.

А в каких же случаях может возникнуть подобная необходимость? В основном, в следующих:

  • Если запорный механизм сломается, ввиду его износа.
  • Если конструкция замка нарушится, в случае попытки разобрать её;
  • Если ударить по замку;
  • Если пытаться выломать дверь;
  • Если попытаться открыть входную дверь без ключа;
  • Если ключ потерялся.

Замена личинки дверного замка предоставляет возможность существенно сэкономить на приобретении нового. Кроме того, не будет необходимости менять всю кострукцию полностью, переделывать разъемы.

В настоящее время существует немало компаний, предоставляющих услуги по замене личинки. Однако, в экстренных случаях можно и самостоятельно попробовать. Безусловно, новичку будет сложно,  особенно в самых непростых системах.  Поэтому, рекомендуется предварительно изучить разновидности замков, которые можно чинить самостоятельно, и которые нужно доверить профессионалам.

06 февраль 2017 /
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