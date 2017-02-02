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БТИ-консалтинг

В настоящее время многие граждане Украины ошибочно предполагают, что если у них имеются в руках ключи от квартиры и они в ней проживают – значит они являются её собственниками. Такое мнение может быть правильным, если у них будет ещё одна важная вещь, полностью делающая их полноправными собственниками – регистрация права собственности на данную жилую недвижимость.

А каким же образом можно зарегистрировать права собственности? Каков поэтапный порядок оформления квартиры в частную собственность?

Это возможно в тех случаях, если застройщик выполнил следующие:

  • Составил соответсвующий протокол распределения жилой недвижимости.
  • Получил Технический паспорт и кадастровый паспорт на дом в органах БТИ (Бюро Технической инвентаризации).
  • Подписал акт передачи в соответствующей государственной организации, связанной со стороительством жилой недвижимости.
  • Получил разрешение ввода жилплощади в эксплуатацию от местного органа управления.
  • Поставил жилплощадь на кадастровый учет в соответствующем реестре.
  • Присвоил квартире почтовый адрес.

Узнать, выполнил ли застройщик всё вышеперечисленное – можно если попросить его предоставить все необходимые документы. Для этого можно обратиться к нему в его офисе, адрес которого обязательно указывается в договоре на приобретение недвижимого имущества. Кроме того, это может быть указано и на других договорах - инвестирования, соинвестирования, долевого участия и прочего.

Если оформление недвижимого имущества в частную собственность занимает много времени – свыше двух лет – то рекомендуется нанять кваифицированного юриста и подать на застройщика в суд. Обычно, в таком случае оформление осуществляется намного быстрее.  Бывают случаи, когда сам застройщик желает это, поскольку благодаря судебному разбирательству, оформление произойдёт гораздо скорее. Если квартира была перепланирована – то сначала надо это узаконить.

Подробнее об оформлении недвижимого имущества в частную собственность, получение технического или кадастрового паспорта с экспликацией в Украине, можно ознакомиться на сайте  http://bti-kiev.com.ua/ua. И обратиться к ним за услугами в компанию БТИ-консалтинг.

02 февраль 2017 /
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