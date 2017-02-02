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Полиэтиленовые фасовочные пакеты

В настоящее время невозможно представить ни одно торговое или производственное предприятие, склады, магазины, супермаркеты и даже жилые помещения, в которых не было бы фасовочных полиэтиленовых пакетов. Они отличаются лёгким весом, практичностью, и самое главное – низкой стоимостью. И поэтому они и используются практически во всех направлениях бытовых, промышленных торговых сферах.

Фасовочные пакеты для оптовиков не поставляются поштучно, а в пачке, в количестве тысячи штук. В завимсости от плотности и размеров, они бывают нескольких разновидностей. Бывают прозрачные и цветные, эластичные и экологичные – в их составе отсутствуют токсичные ввщества.

Самыми распространёнными разновидностями полиэтиленовых упаковочных пакетов являются следующие:

  • Майка – пакет с двумя ручками сверху.
  • Мешок – пакет, который снизу спаян, а сверху открыт.

Изготовление фасовочных полиэтиленовых пакетов очень значимо для различных сфер, как было указано выше. Данный тип пакетов применяются для решения немалого количества задач, к которым, в основном относятся следующие:

  • обеспечение гигиеничности и свежести продуктов питания;
  • упаковка сыпучих продуктов (муки, круп, сахара и прочего);
  • рапределение групп продуктов между собой.

В основном, полиэтиленовые фасовочные пакеты применяются в торговой отрасли  поскольку их применяют для различных упаковок продуктов и прочих товаров. Кроме того, они и стоят дёшево – поэтому и востребованы.

На сайте novis.dp.ua представлен завод в Украине «Новис», который изготавливает различные упаковочные материалы, и предоставляет своим потенциальным заказчикам возможность по оптовым ценам приобрести данные пакеты крупным оптом.

Предлагаемые фасовочные пакеты изготавливаются из первичного сырья по современным технологиям. Доставка осуществляется по всей территории Украины.

Приобрести в данной компании полиэтиленовые фасовочные пакеты крупным оптом можно прямо сейчас. Достаточно связаться с менеджерами компании по телефонам и уточнить все детали покупки, оплаты и доставки.

02 февраль 2017 /
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