Каждый владелец заведения общественного питания или иного другого бизнеса в Казахстане желает знать всю информацию о своём бизнесе. В настоящее время эту задачу очень легко решить. И речь идёт вовсе не об установлении камер видеонаблюдения по всем помещеним и часами смотерть на монитор – нужно установить на своём компьютере необходимое программное обеспечение.

Например, на сайте https://idsoft.kz/soft представлена система управления ресторанным бизнесом iiko (читается "айко"), предоставляющая возможность существенно сэкономить на его автоматизации. Сущность её заключается в контролировании помещений, а также получении всей желаемой информации.

Предлагаемое программное обеспечение айко предоставляет владельцам ресторанного бизнеса в Казахстане возможность полностью наблюдать за своим бизнесом не только в настоящее время, но и за прошлые месяцы и даже года. Благодаря данной функции, можно намного быстрее принимать нужные решения в сфере управления своим любимым делом.

Данная система айко позволяет управлять заведениями в Казахстане с особой лёгкостью. Ведь в ней самой заложены специальные функции, которые направлены на решение определённой задачи. После того, как некоторые кафе, рестораны, магазины, бутики в Казахстане перешли на автоматизированный режим, благодаря данной системе, многие из них объединили в одну сеть соответсвевующей системы iikoChain.

В комплекс софта айко входят следующие приложения:

iikoChain – как было указано выше, данное ПО автоматизирует сетевые заведения.

iikoWaiter – для облегчения работы официанта;

iikoTableService – для удобства размещения и обслуживания столиков в заведении;

iikoFront – для составления блюд, учитывая пожелания клиента;

iikoDelivery - оптимизирует доставку готовых блюд – для курьера удобно.

iikoOffice – отчёты айко.

Желающие приобрести данное программное обеспечение Айко в Казахстане, могут сделать это на указаном выше сайте. Потенциальные закзачики могут быть уверены в его высоком качестве. Специалисты прибудут и установят данный комплекс, объяснят как с ним работать и гарантируют обслуживание.