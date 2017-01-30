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Фактурная штукатурка San Marco

В настоящее время существует немало способов отделки для стен. Наиболее оригинальным из них является фактурная штукатурка. Данный отделочный материал представляет собой зернистую смесь из камушков, волокон льна или хлопка, песка, молотого кирпича и прочих добавок. И таким образом получаются разнообразные рельефы, оттенки (можно получить любой желаемый). Фактурная штукатурка может выглядеть, как имитация различных материалов – бархата, камня, древесины. И даже некоторых эффектов – акварели, ветра и прочего.

Данная разновидность оттеночного материала применяется во многих объектах – жилых или рабочих помещениях, заведениях общественного питания. Фактурная штукатурка предназначена для декоративного покрытия стен с обеих сторон. Причём, она не только придаёт оригинальный внешний интерьеру помещений, но и прекрасно скрывает их различные недостатки -  неровности, шероховатости и другие. И наносить данный отделочный материал можно на все поверхности.

Помимо эстетических качеств, фактурная штукатурка обладает ещё немалыми преимуществами, к которым относятся, например, следующие:

  • Простота ухода. Она не требует применения агрессивных моющих средств, и чистится легко.
  • Устойчива к механическим повреждениям.
  • Устойчива к ультрафиолету – не выцветает. Поэтому ею покрывают стены снаружи.
  • Отличается прекрасной тепло- и шумоизоляцией.
  • Устойчива к влаге. Благодаря данному преимуществу, её можно устанавливать в ванных помещениях.
  • Экологичность. В ней не содержатся токсичные компоненты, и поэтому она абсолютно безопасная для окружающих.
  • Отличается слабой горючестью, и поэтому пожаробезопасна.

В настоящее время многие интернет-магазины предлагают фактурную штукатурку от различных брендов по приемлемым ценам. Одним из самых актуальных является San Marco. Желающие приобрести этот отделочный материал от данного бренда, могут сделать это на сайте https://sanmarco-vernici.ru/wallstucco.html. Для покупки достаточно подобрать наиболее подходящий для желаемого помещения материал в онлайн-каталоге, и оформить заказ прямо на сайте.

Также, можно обратиться за рекомендациями к менеджерам-консультантам данного интернет-магазина по указанным телефонам. Они всегда готовы помочь, всё правильно рассчитают (объём, стоимость) и быстро оформят заказ.

30 январь 2017 /
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