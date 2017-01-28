Барные стулья от магазина Мир Дома

На сайте mirdoma.com.ua каждый желающий сможет приобрести стулья для кафе или баров в Украине. Предоставляемый ассортимент разнообразен, и поэтому любой потенциальный заказчик сможет подобрать для своего заведения наиболее подходящие модели.

Тем более, в настоящее время некоторые владельцы домов или городских квартир предпочитают ставить барные стулья на кухнях. Некоторые потребители могут удивиться этому, ведь данный тип мебели для общественных заведений очень высокий. Дело в том, что для этого устанавливают ещё и барные стойки. В настоящее время и стойки, и стулья для баров органично вписались в интерьеры современных кухонных помещений и стали практичным элементом гарнитура. Поэтому магазин Мир Дома - барные стулья представляет в различных исполнениях для любого интерьера.

Например, барная стойка оригинально смотрится в просторных кухнях и даже способны заменить стол для обеда. Кроме того, за этой стойкой можно ещё и позавтракать либо перекусить. А для того, чтобы обеденные процедуры доставляли максимальный комфорт, барные стойки должны быть выполнены в оптимальной конфигурации, а барные стулья – правильно подобраны.

Барные стулья бывают различных моделей. К основным из них относятся следующие варианты:

Табурет. Выглядит, как обычный – ножки и сидение. Также имеют простую конструкцию и компактные габариты. Но отличается он возможностью регулировки высоты.

Стул. От барных табуретов отличается наличием спинки, и соответственно, является более удобным. Поэтому на барные стулья спрос выше, чем на табурет.

Полукресло. Помимо спинки, данный вид барных стульев оснащен подлокотниками. Поэтому в нём удобно сидеть подольше, обедать, пить чай, читать книгу, работать на ноутбуке или ином гаджете.

Каждый из выше перечисленных вариантов отличается надёжностью и высоким качеством. Производители уделяют особое внимание их устойчивости и безопасности, и поэтому применяют только качественные материалы и фурнитуру. А дизайн зависит от материала изготовления. У металлических например, лаконичный и минимальный, а у деревянных больше классический вариант.

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