С музыкой всегда веселее

На сайте мп3.su предоставлен музыкальный сервер. Здесь предоставляется возможность прослушивания и скачивания любой понравившейся аудиозаписи бесплатно и без регистрации.

Пользователи данного музыкального портала, помимо прослушивания, могут и сами добавлять сюда различные композиции не только зарубежных, но и отечественных исполнителей. При этом, размещать здесь допустимо музыкальные новинки не только популярных певцов, музыкантов, но и даже собственного сочинения и исполнения. Помимо всего, на данном музыкальном портале, каждый желающий сможет создавать для себя плейлисты из загруженных композиций – свои сборники и альбомы в формате mp3 на http://мп3.su/. И не имеет значения, загрузили ли их они сами или другие пользователи и администраторы сервера.

Кроме того, здесь предоставляется прекрасная возможность для поиска любимых или наиболее понравившихся аудиозаписей. Для этого вполне достаточно ввести в соответствующую графу поиска хотя бы несколько слов. Сам поиск очень удобен тем, что располагается вверху интерфейса. При этом, поиск выдаёт не одну композицию, а несколько, и в дополнении – текст песен.

А также. для удобства пользователей прослушивания и скачивания композиций, предоставлены отдельные рубрики, к которым относятся следующие:

Евровидение 2016;

Новые хиты 2016;

Голос Дети;

Хиты 80-90х;

Танцевальная;

Дискотечная;

Русская поп музыка;

Зарубежные новинки;

Шансон 2017.

Прослушивание и скачивание композиций бесплатно и без регитрации на данном сервере можно в формате МР3. Данный формат является одним из самых распространённых, поскольку поддерживается всеми операционными системами и плеерами на компьютерах, смартфонах и прочих гаджетах.

Благодаря этому, каждый желающий меломан сможет в короткие сроки и без определённых трудностей, пополнить свой плейлист. Кроме того, здесь появляются музыкальные новинки ещё до того, как они официально станут хитами недели.

Помимо всего, на данном музыкальном портале предоставляется возможность выбора любимой радиостанции, скачать плейлист или отдельную композицию данной радиостанции, а также узнать, какая песня играла там в определённое время.