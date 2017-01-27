Одежда от бренда Herno

На сайте http://cashmere.ru/brands/herno/ представлен интернет-магазин «Кашемир и шёлк», который предлагает своим потенциальным покупателям одежду от известного итальянского бренда Herno. Данный бренд известен во всём мире , благодаря выпускаемой верхней одежде.

Свою успешную деятельность данная итальянская компания начала в послевоенные годы. И с тех пор им удалось предоставить различные детали гардероба не только для мужчин и женщин, но и для детей. И вся выпускаемая ими одежда отличается не только оригинальным дизайном, многообразиесм фасонов и расцветок, но и отменным качеством. И поэтому, если кому-то из потребителей предлагаемые изделия покажутся дорогостоящими – то нельзя забывать о том, что качественная продукция не может стоить дешево. Ведь это ведущий бренд Италии, а не ширпотреб, производство которого поставлено на поток.

Уже на протяжении шестидесяти лет бренд Эрно (назван в честь известной итальянской реки), выпускает пуховики класса люкс. Благодаря креативному подходу к работе, современным технологиям и применении экологически чистых материалов, изделия не только тёплые и износотойкие, но и обладают лёгкостью и компактностью – в свёрнутом виде их возможно уместить и в женской сумочке и в маленьком чехольчике.

Каждый из предлагаемых пуховиков, независимо от того, мужские они или женские, декорированы различными деталями – карманами, капюшоном и прочим. Каждые из них незаменимы для повседневной городской жизни.

Желающие заказать пуховики и прочую верхнюю одежду от бренда Эрно в данном магазине «Кашемир и Шелк» могут сделать это, посетив любой из их магазинов во многих городах страны, либо сделать это в режиме онлайн. Для этого достаточно будет связаться менеджерами компании по указанным на сайте номерам телефонов. Примерка и выбор размеров во втором случае, допустимы только в Москве и Санкт-Петербурге. И оплачивать нужно будет толко купленные изделия.

Оплата совершается безналичным способом – чаще всего, на банковскую карточку, либо перечислинением денег на счёт, в течение двух-трёх дней. Доставка осуществляется не только по всей территории России (бесплатно), но и по Белоруссии и Казахстану – платно.