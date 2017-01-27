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Красивые номера телефонов

На сайте sim-trade.ru представлен интернет-магазин SIMtrade, который предлагает своим потенциальным покупателям красивые номера телефонов.

Поэтому, желающие приобрести для себя или своих друзей оригинальные номера телефонов от ведущих мобильных операторов – могут не искать их больше – ведь в данном магазине они уже предоставлены, просто смотри и выбирай понравившийся номер. Стоимость самых эксклюзивных составляет 70 тысяч рублей.

Некоторые потребители предпочитают не заморачиваться с номерами телефонов – им вполне достаточно простого набора цифр. И поэтому, они задаются вопросом, к чему нужны красивые номера?

Для обычных потребителей, может, и не столь важны они. Однако, бизнесмены смогут получить от них немалую пользу. И связано это со следующими особенностями:

  • Предоставит возможность создания индивидуального имиджа компании или самого бизнесмена, предпринимателя;
  • В целях рекламы – красивые номера смотрятся оригинально на визитках, буклетах, билбордах, а также, звучат по телевизору или радио;

Благодаря данным преимуществам красивых номеров телефонов, многим бизнесменам удаётся неплохо развивать свой бизнес.

Ещё одним несомененным преимуществом оригинальных номеров является то, что их легко запоминать. Поэтому, даже если потенциальные или постоянные клиенты где-то потеряли визитку или буклет – то они смогут позвонить в любом случае, ведь номер они не забыли. Поэтому в целях рекламы обязательно надо приобретать красивые номера телефонов.

Однако, приобрести красивый номер может не только начинающий бизнесмен, но и среднестатистический гражданин. Ведь в настоящее время номер мобильного телефона является чем-то вроде второго имени. Тем более и выбрать его можно самостоятельно. И друзья, близкие его легко запомнят, даже после отформатирования телефона (если все номера удалятся).

Красивый номер телефона предоставляет возможность его владельцу выделиться среди толпы остальных пользователей. Особенно это относится к владельцам дорогих смартфонов.

И поэтому не стоит задумываться о том, стоит ли за это платить много денег? Безусловно, стоит. Ведь за оригинальный дорогой смартфон или иной гаджет готовы заплатить значимую сумму, то и на номере можно не экономить.

27 январь 2017 /
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