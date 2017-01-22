Какая мебель ближе всех к моде

«Комод» – есть в этом слове прямое указание на то, что в нем хранится. Чтобы это понять, нужно вспомнить урок русского языка во втором классе. Школьники изучают разбор слова по составу. Так вот, если попытаться разобрать это слово чуточку неправильно, то получится очень интересно.



Мы не задумываемся об этом, собираясь купить комод дешево. Но стоит произнести привычное слово, и сразу становится понятно, что в комоде мы храним то, что в моде, то, что мы носим и любим сегодня и сейчас. Что должно быть рядом и всегда под рукой.



Когда появился комод, точно уже и не скажешь. Какой предмет был его прототипом, можно только предположить. Скорее всего, это был сундук. Так как до сегодняшнего дня комод своим внешним видом напоминает этот тучный, напыщенный и нарядный элемент мебели. Один из самых первых и распространенных во всех слоях общества.



Едва появившись, комод покорил сердца и мужчин, и женщин. Во-первых, в нем удобно хранить вещи, они без труда находятся в ящиках и без суеты вынимаются. Во-вторых, комод – он красавец! Украшает собой любое помещение.



В гостиной господствует горделивый комод благородного темного цвета, с позолоченными ручками и ножками. Хранить в нем можно не только вещи, но и посуду, документы, альбомы с фотографиями. А на его столешнице красиво смотрятся семейные фотографии в рамках, светильники или подсвечники. Весьма интересный вариант – угловой комод с металлическими опорами под столешницей. Он вместительнее стандартного и смотрится оригинально. Отметим, что подобрать оригинальную мебель для гостиной, можно в магазине «Меб-Самур».

Комод в спальне незаменим, особенно если эта спальня женская.

В спальне комод незаменим. Он сохранит ваши вещи отутюженными и выдаст вам их незамедлительно. Можно выбрать любой цвет, главное – чтобы он гармонировал с остальной мебелью, которая находится в спальне.



В детскую просто необходимо купить комод с пеленальным столиком. Функциональная и удобная вещь. Для мамочки это помощник номер один, пока ребёнок ещё совсем маленький. Когда малыш подрастет, то эта мебель изменится: пеленальный столик у большинства моделей снимается, и в комнате появляется взрослый комод, как у мамы с папой в спальне.

комод с пеленальным столиком не только внесет уют, но и будет очень практичен



Где еще комод будет к месту? При входе в квартиру, в прихожей. Здесь обычно находится местечко только для небольших и узких моделей. Но даже такой помощник в коридоре очень функционален. Он может быть и с распашной секцией, и с выдвижными ящиками. А хранят в нём обувь, сумки, шарфы, косынки, перчатки и многое другое.



Проследив географию распространения комодов по квартире и рассмотрев их содержимое, можно убедиться, что эта мебель идеально подходит для хранения модных штучек во всём доме.