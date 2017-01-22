Биотехнологическая компания SmartCell – регенеративная медицина

Многие согласятся с тем, что современный мир и все, что его касается, стало стремительно развиваться и усовершенствоваться, поэтому и предоставляется возможность решать любые поставленные задачи и особенности. И вот не исключением в данном случае считается область медицины, а именно регенеративной медицины и клеточных технологий, поскольку такие направления активно развивались на протяжении длительного времени. И поэтому и предоставляется возможность наблюдать то, как усовершенствовались все сопутствующие особенности и способы проведения процедур.

Где же могут применяться современные клеточные технологии? На данный момент предоставляется достаточно большое количество материалов в области регенеративной медицины, и вот клетки можно считать основными, поскольку их разнообразие в сочетании с важностью предоставляет возможность достичь высоких результатов в процессе использования. Как сообщает источник smartcell.com.ua, через несколько лет ни одна область медицины не обойдется без применения подобной технологии.

Рассмотрим основные варианты клеточных технологий, чтобы понять, почему они стали пользоваться столь большой популярностью, и какие в данном случае стоит выделить особенности.

Липофилинг

Липофилинг очень часто называется объемной контурной пластикой, для осуществления которой используются свои собственные жировые клетки. Обратите внимание на то, что процедура относится к инновационным технологиям, поэтому в процессе использования гарантируется полное восстановление утраченной привлекательности и упругости только с помощью собственных жировых клеток. Попросту говоря, здесь отсутствуют какие-либо посторонние средства и компоненты.

Фибробласты

Здесь подразумевается использование специального биотехнологического препарата, который позволяет в лабораторных условиях вырастить достаточно большое количество собственных фибробластов пациента.

АМК-терапия

По сути, при рассмотрении данного средства, стоит обратить внимание на применение биотехнологического препарата, в составе которого присутствуют факторы роста, причем добываются они из собственных тромбоцитов пациента.

Это далеко не все особенности клеточных технологий, благодаря чему предоставляется возможность каждому человеку в зависимости от поставленной задачи создать именно те дополнения, которые требуются.