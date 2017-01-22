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Коврики для мыши

С тех пор, как люди стали активно пользоваться компьютерами (независимо от того, для игр или работы), такой аксессуар, как коврик для мыши был крайне обязательным аксессуаром. Ведь в то время мышка была механической, и функционировала на жёстком шарике в оболочке. Данный шарик соприкасался с поверхностью рабочего стола, и тем самым можно было управлять указателем на мониторе (стрелочкой). И поэтому необходимо было приобретать коврик для компьютерной мышки, чтобы обеспечить хорошее сцепление с шариком.

Однако, ввиду развития технологий, появились и ещё некоторые разновидности мышей, к которым относится, например, оптическая. Данный тип мышки в настоящее время очень актуален. Она приводится в действие, посредством оптического датчика. То есть, в ней отсутствует жёсткий шарик. Казалось бы, для таких мышей приобретать коврик нет необходимости. Однако это не так. Ведь если компьютер будет установлен на полностью отражающей поверхности, то оптический датчик будет видеть самого себя, и поэтому управлять указателем на мониторе будет очень сложно. Поэтому, коврик необходим и для оптической мыши.

Желающие приобрести коврики для мышек в Одессе, могут сделать это в магазине COMFY. Подробнее ознакомиться с предлагаемыми ими моделями и ценами на них, а также заказать наиболее понравившиеся, могут сделать это на сайте http://comfy.ua.

Исходя из написанного выше, можно прийти к выводу о том, что коврик для мыши является необходимым аксессуаром, обеспечивающим комфортную работу на компьютере. Кроме того, и для запястья удобно. А также, на коврике можно держать и дополнительные предметы – зажигалку, телефон, USB-провод, калькулятор и прочее.

Однако, прежде чем приобрести коврики для мышек, рекомендуется ознакомиться с их разновидностями. К ним относятся - пластиковые, тканевые и пробковые. Пластиковые изделия прекрасно обеспечивают сцепление мышки с поверхностью и стоят дешевле остальных. Тканевые, являются гибкими и лёгкими, поэтому запястье на них не напрягается. Пробковые тоже обеспечивают хорошее сцепление, и может состоять из одного или двух слоёв.

22 январь 2017 /
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