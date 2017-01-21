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Фаркопы для Ленд Крузер

Интернет-магазин "Фаркоп.РФ" предоставляет своим потенциальным покупателям различные фаркопы для автомобилей от ведущих мировых производителей. К фаркопам относятся прицепные  или тягово сцепные устройства. Данный магазин предоставляет эти устройства не только оптом, но и в розницу по вполне доступным ценам.

Данный интернет-магазин сотрудничает только с надёжными, проверенными производителями, которые к каждому товару прилагают все необходимые документы – сертификаты качества, соответствия и разрешения к эксплуатации. Кроме того, эти производители обладают немалым опытом в сфере производства фаркопов. Ввиду того, что сотрудничают они только напрямую, без посредников, то и цены устанавливают соответствующие. А доставка данных сцепных и прицепных устройств осуществляется по всем регионам нашей страны.

Каждый владелец автомобиля с прицепом понимает, что данное транспортное средство предсталяет повышенную опасность. Поэтому, при выборе фаркопов рекомендуется принимать во внимание не только его внешний вид, но технические и эксплуатационные характеристики и надёжность.

Фаркопы вовсе не являются универсальными устройствами, подходящими под каждую модель. Всё зависит от марки, типа кузова, года выпуска и прочих характеристик. Поэтому, обязательно нужно правильно подобрать данное устройство для прицепа и тяги. Специалисты данного интернет-магазина "Фаркоп.РФ" всегда готовы помочь с выбором.

Например, владельцы автомобилей Тойота Ленд Крузер Прадо J150 2009, могут заказать данные цепные устройства на сайте фаркоп.рф.

Если потенциальные закзазчики пожелают подробную консультацию по выбору фаркопа на данный вид автомобиля – достаточно будет связаться с менеджерами магазина по указанным номерам телефонов. Специалисты очень грамотные и квалифицированные и поэтому всегда готовы предоставить подробную информацию о фаркопах для Ленд Крузер и помочь с выбором. Доставка в пределах столицы осуществляется бесплатно. Есть возможность доставки в иные города и самовывоза.

21 январь 2017 /
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