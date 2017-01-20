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Босоножки от INTERTOP

На сайте https://intertop.ua/catalog/bosonozhki/ представлен каталог женских босоножек от сети INTERTOP в Киеве. Свою деятельность данная сеть осуществляет уже на протяжении более двадцати двух лет – открытие произошло в 1994 году. И на сегодняшний день данная торговая сеть INTERTOP является представителем качественных и комфортных босоножек, а также, и иных видов обуви от более пятидесяти ведущих мировых брендов.

Здесь предлагаются яркие и однотонные модели, изготовленные из кожи, текстиля, замши, а также, с декором и без него. Все предлагаемые модели босоножек обладают немалым рядом преимуществ, к которым относятся, например, то, что они просты в уходе – вполне достаточно протирать их влажной тряпочкой, не используя при этом, агрессивных химических средств. Грязь и пыль гарантированно удалится.

Более того, предлагаемые модели женских босоножек являются водонепроницаемыми. Благодаря данному преимуществу, в них можно свободно гулять под летним дождичком, а также, ходить на пляж.

Многие представительницы прекрасного пола приобретают обувь сразу же, ссылаясь только на внешний вид и приемлемую стоимость. Однако, действуют они неразумно, и поэтому в ближайшее время обувь приходит в негодность и нуждается в ремонте. Причём, подобные неприятности происходят не только во время ходьбы, но и когда они находятся в коробках или на полках.

С босоножками из торговой сети INTERTOP подобное не произойдёт. Поскольку все они проходят тщательный контроль качества и разрешения к применению.

Поэтому, желающие заказать здесь босоножки с примеркой – это вполне возможно. Для этого нужно оформить соответствующий заказ на отдельный размер (однако, допустимо только до трёх размеров). Доставка осуществляется в течение трёх дней курьерской службой по нужному адресу.

Кроме того, возможен и самовывоз из магазина. После оформления заказа на покупку, нужно дождаться смс на мобильный телефон или оповещение на электронную почту.

А для оформления заказа необходимо связаться с менеджерами данной торговой сети. Они с готовностью ответят на все интересующие вопросы о покупке, оплате, доставке и помогут с оформлением.

20 январь 2017 /
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