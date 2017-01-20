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Forex EuroClub

На сайте  http://fxeuroclub.ru представлена подробная информация о дилинговом центре Forex EuroClub. Данный центр предоставляет возможность принимать участие в игре на известнейшем во всём мире валютном рынке  Forex (Форекс). Он известен также. и тем, что здесь можно получить самые высокие доходы.

Данный клуб предлагает своим участникам следующие условия:

  • Расчёты полностью соответствуют законам Российской Федерации;
  • Эти расчёты производятся в местной валюте.
  • Игровой капитал минимлен – тысяча рублей.
  • Программа для виртуальной торговли на рынке форекс TradingDesk Pro 5 абсолютно уникальная, обладает очень удобным для использования интерфейсом и всеми возможными функциями для торговли, расчётов, а также аналитики и информативности.
  • Программа подходит для установки и функционирования не только на персональных компьютерах и ноутбуках, но и на остальных гаджетах, в том числе и на мобильных телефонах. Поддерживает Android, Java, Symbian, iOS и прочие.
  • Каждую неделю для трейдеров проводится конкурс, главный приз которого составляет шесть тысяч рублей;

Кроме того, данный дилинговый центр Форекс Евроклуб для своих участников, независимо от того, являются ли они новичками или профессионалами, предоставляет следующие преимущества:

  • Здесь не требуют больших сумм денег, и поэтому риск невелик. Таким образом, можно с лёгкостью диверсифицировать тактику ведения торговли.
  • Множество доступных торговых программ. Каждый участник сможет успешно торговать со своего компьютера или иного гаджета, посредством выше названной программы, а также, с официального сайта, посредством TradingDesk Lite и прочего.
  • В названную программу встроен очень удобный в использовании, и доступный для понимания язык разработки стратегий торговли. Всё настолько ясно и доступно предоставлено, что любой новичок с этим легко справится.
  • Они поддерживают немалое количество наиболее удобных для использования электронных систем расчетов.

А те, кто в настоящее время не готовы к открытию личного счёта, могут ознакомиться с онлайн учебником по рынку форекс. Либо воспользоваться бесплатными счетами.

20 январь 2017 /
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