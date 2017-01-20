Безопасность с Интел-мониторинг

Каждый владелец жилого или рабочего помещений в Казахстане желает, чтобы его недвижимое имущество находилось под надёжной защитой. И для этого они устанавливают немало приспособлений – металлические решётки, двери с противовзломными замками и прочными петлями и прочие. Однако, всё это относится к тем случаям защиты имущества, когда хозяев нет дома или в офисе. А как же быть в тех неприятных ситуациях, когда грабители зашли в помещение в присутствии хозяев. Тогда больше приходится задумываться не о сохранности имущества, а о собственной жизни.

Поэтому, многие владельцы квартир, частных домов и служебных помещений в настоящее время подключают сигнализацию к пульту охранного агентства. На сегодняшний день данная защита считается лучшей. Ведь в таком случае, если грабители проникнут в квартиру, даже в отсутствии хозяев, то на пульт охраны поступит сигнал и прибудет группа реагирования.

Например, на сайте https://intel-monitoring.kz/zashhita-kvartiry/, представлена компания «Интел-мониторинг» в Казахстане, которая предоставляет возможность GSM- охраны жилых и рабочих помещений. Если к ним обратиться за услугами, то их специалисты в этот же день приезжают по нужному адресу, устанавливают оборудование, тестируют его и демонстрируют. Все выполняемые ими работы осуществляются аккуратно и абсолютно безопасно.

Данное агентство «Интел-мониторинг» предоставляет своим потенциальным заказчикам следующий ряд основных преимуществ: