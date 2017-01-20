О проекте| Контакты| Реклама
» » Безопасность с Интел-мониторинг

Безопасность с Интел-мониторинг

Каждый владелец жилого или рабочего помещений в Казахстане желает, чтобы его недвижимое имущество находилось под надёжной защитой. И для этого они устанавливают немало приспособлений – металлические решётки, двери с противовзломными замками и прочными петлями и прочие. Однако, всё это относится к тем случаям защиты имущества, когда хозяев нет дома или в офисе. А как же быть в тех неприятных ситуациях, когда грабители зашли в помещение в присутствии хозяев. Тогда больше приходится задумываться не о сохранности имущества, а о собственной жизни.

Поэтому, многие владельцы квартир, частных домов и служебных помещений в настоящее время подключают сигнализацию к пульту охранного агентства. На сегодняшний день данная защита считается лучшей. Ведь в таком случае, если грабители проникнут в квартиру, даже в отсутствии хозяев, то на пульт охраны поступит сигнал и прибудет группа реагирования.

Например, на сайте https://intel-monitoring.kz/zashhita-kvartiry/, представлена компания «Интел-мониторинг» в Казахстане, которая предоставляет возможность GSM- охраны жилых и рабочих помещений. Если к ним обратиться за услугами, то их специалисты в этот же день приезжают по нужному адресу, устанавливают оборудование, тестируют его и демонстрируют. Все выполняемые ими работы осуществляются аккуратно и абсолютно безопасно.

Данное агентство «Интел-мониторинг» предоставляет своим потенциальным заказчикам следующий ряд основных преимуществ:

  • Помощь извне. Если не будет группы реагирования, то все возможные установленные решётки, двери не будут столь эффективными. Специалисты данной компании прибудут по нужному адресу, в случае возникновения малейшей опасности, в течение восьми минут – в пределах города. А в пригороде – в течение пятнадцати минут.
  • Многоуровневая охрана. Если заказчик пожелает, то установка охранного оборудования осуществляется по нескольким контурам периметра помещения. Охрана осуществляется даже глубокой ночью.
  • Круглосуточная техническая поддержка. Если владелец помещения заметит малейшие неисправности оборудования, то может вызывать специалистов. Они прибудут сразу же и починят или заменят установку.
20 январь 2017 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Займ от CreditLine
Хочу все знать

Займ от CreditLine

В настоящее время, ввиду нестабильной ситуации на финансовом рынке, многие граждане Казахстана всерьёз обеспокоены, где же можно взять деньги под залог.
Семена от компании Добродар
Хочу все знать

Семена от компании Добродар

Компания «Добродар» динамично развивается и активно сотрудничает со многими покупателями, причём, не только с розичыми, но и с крупными оптовиками.
Обслуживание офисной техники в Киеве
Хочу все знать

Обслуживание офисной техники в Киеве

Специалисты компании «Тонфикс» предоставляют услуги по заправке картриджей для принтера в Киеве.
Экономпанели
Хочу все знать

Экономпанели

Многие люди, когда слышат о компактном и удобном размещении больших партий продукции товара, подразумевают немалое количество полок, стеллажей, которые делают помещение очень тесным.
Гранитные памятники Монумент
Хочу все знать

Гранитные памятники Монумент

На сайте памятники.zp.ua предоставлена компания «Монумент», которая занимается производством и реализацией гранитных памятников в Запорожье.
Современные сооружения постов охраны
Хочу все знать

Современные сооружения постов охраны

Сейчас все больше популярностью на стройках, промышленных предприятиях, различного рода постах охраны общественного порядка вместо не рентабельных капитальных строений используются временные
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Веб студия "Demiweb International"Профессиональная косметика от интернет-магазина Sister's MarketТабачная историяОбслуживание офисной техники в КиевеНеобычные часы или подчеркнутая индивидуальностьВсе что нужно для красивого телаЙога для начинающихПотолочные люстры с пультом – простота и оригинальность в использовании
Свежие Статьи
Толкование сновидений

Толкование сновидений

Коммерческий космос

Коммерческий космос

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Главная Реклама RSS О нас
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+