Группа Новые Самоцветы

На сайте www.newsamotsvety.ru представлена подробная информация о музыкальном коллективе «Новые Самоцветы», лидером которой является певица и актриса Инна Маликова. Название для себя они выбрали неслучайно - вдохновились группой «Самоцветы» во время создания своего коллектива, и решили сохранить всё лучшее в их творчестве. К этому относится то, что нравилось огромному количеству почитателей их предшественников – яркие образы, запал. И одновременно, им удалось ввести в своё творчество и что-то индивидуальное, например, ковер-версии песен.

Представленный коллектив «Новые Самоцветы» представляют собой красочное, зажигательное шоу. В их репертуаре большое количество популярнейших российских и зарубежных хитов. Кроме того, они исполняют и собственные песни. Поэтому, не вызывает удивления тот факт, что такой талантливый во всех отношениях коллектив, ещё с первых дней появления на сцене, смогли привлечь к себе столько восторженных поклонников, полностью состоящих из любителей качественного пения и песен в целом.

Коллектив «Новые Самоцветы» состоит только из профессиональных исполнителей, которые имели до этого опыт пения на большой сцене. За все годы своей успешной творческой деятельности им удалось выступить на лучших сценах России и Европы. Помимо этого, их клипы транслируют на многих федеральных и музыкальных телеканалах, в том числе и радиостанциях.

На названном сайте предоставлены видеоролики и аудиозаписи, которые можно с большим наслаждением посмотреть и послушать. Кроме того, в соответствующем разделе можно и прочитать новости о «Новых Самоцветах», например.

А желающие заказать для своего мероприятия эту группу, могут сделать это очень легко – достаточно будет связаться с их менеджерами по указанным контактам – телефонам или электронному адресу. Обязательно надо оставить свои личные данные в форме, которую нужно заполнить, а менеджеры вышлют им не только более интересную и подробную информацию о «Новых самоцветах», но и о возможностях сотрудничества с ними. Yа электронный адрес им пришлют ответ, а также, вложат фото и видео, промо-ролик и прочие.