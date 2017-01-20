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Делаем кухню стильной

Кухня является, пожалуй, самым сложным в уходе помещением в доме. Ведь поддерживать чистоту именно там приходится чаще, чем в остальных помещениях.

Поэтому, для поддержания кухни в первозданном виде многие используют кухонные фартуки. Данные изделия, помимо своего прямого назначения,могут полсужить ещё и прекрасным дополнением к стилю и дизайну кухонного помещения. Он сможет уберечь пространство между столешницей и навесными шкафами от брызг жира, испарения и прочего. Если его не установить, то данный участок кухни быстро потеряет свой первозданный вид и понадобится проведение ремонта.

В настоящее время на рынках предлагается немало разновидностей кухонных фартуков, и поэтому, потенциальным покупатеям становится сложно выбрать один из них, который бы подходил по все требования – высокое качество, практичность, износостойкость, долгий срок службы, оригинальный внешний вид и наиболее желаемое – доступная стоимость.

Поэтому, преде чем приобретать фартук для кухни, даже если его стиль и дизайн понравился, нужно ознакомиться с основными требованиями, которые предъявляют к ним специалисты.  К данным требованиям относятся, в основном, следующие:

  • Оптимальные размеры изделия. Если потребитель умеет самостоятельно делать замеры – то проблем с приобретением не будет. Однако, если не умеет, то можно будет вызвать на дом замерщика. Многие магазины предлагают данные услуги по выезду замерщика абсолютно бесплатно.
  • Срок использования. Безусловно, когда владелец квартиры или дома делает в кухонном помещении капитальный ремонт, то он желает, чтобы безупречный вид оставался надолго. Поэтому и кухонный фартук должен быть высокого качества, чтобы прослужить как можно дольше. Рекомендуется приобретать такое изделие для кухни, которое отличается прочностью и устойчивостью к влажности и парообразованию и прочему.
  • Практичность. Кухонные фартуки очень часто подвергаются загрязнению, и поэтому специалисты рекомендуют приобретать те, которые просты в уходе, и для их очищения не будет необходимости в агрессивных моющих средствах.
  • Презентабельный внешний вид. Кухонный фартук должен идеально вписываться в интерьер помещения, прекрасно сочетаясь со всем кухонным гарнитуром и дизайном.
  • Экологичность. Обязательно кухонный фартук должен быть изготовлен из нетоксичных материалов, чтобы не вызывать аллергических реакций у домочадцев.
20 январь 2017 /
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