Как защититься от сезонных эпидемий ОРВИ?

Если Вы живете в мегаполисе или только собираетесь переехать в крупный населенный пункт, Вам наверняка будет интересно узнать, что вместе с новыми перспективами и доступностью развитой инфраструктуры Вы получаете новый образ жизни, круг общения и, к сожалению, новое здоровье.

Мегаполис как зона риска

Первое, с чем придется столкнуться городскому жителю, - это постоянный стресс. Стресс из-за загазованного воздуха, частого пребывания в людных местах, переполненного транспорта и необходимости офисной сидячей деятельности. Бонусом к жизни в современных реалиях являются:

малое количество природных зон отдыха;

ограничение двигательной активности;

нерациональное питание;

экология, очень уж далекая от идеальной.

Цена урбанизации

Главное, что страдает в таких условиях, - наше здоровье. В мегаполисах намного больше случаев заболеваемости онкологией, дерматитом, бронхиальной астмой. Но особенно страдает бронхолегочная система, ведь частые ОРВИ крепкому иммунитету не способствуют. Обычная простуда является причиной осложнений в виде:

бронхита;

хронического фарингита;

пневмонии.

Борьба с вирусами в условиях города

Простудные заболевания обычно обостряются осенью, а зимой мы сталкиваемся с настоящей эпидемией. Если для сельского жителя, который постоянно бывает на воздухе и правильно питается, простуда – временная трудность, то для горожанина ОРВИ – настоящее бедствие, стремящееся перерасти в глобальную проблему.

Хорошим спасением являются противовирусные препараты, подобранные врачом после обследования. Такие средства не только уничтожают вирусы в организме, но и подстегивают ослабленную иммунную защиту. Эффективным препаратом является Эргоферон, отпускаемый безрецептурно. Но врачебная консультация, в любом случае, не повредит.

Мегаполис: живем, а не выживаем

Защита от ОРВИ не так уж и сложна, если применять ее правильно. Кроме стандартных рекомендаций в виде ведения здорового образа жизни, ограничения посещения людных мест и соблюдения гигиены, можно посоветовать сохранять оптимизм и не забывать о хронических заболеваниях. Любой недуг в организме – это путь к ослаблению иммунитета и очередной простуде.

И помните: отличить грипп от простуды способен только врач. Комплексное лечение гриппа – это не шутки и никакой бешеный темп жизни не может оправдать безответственность в виде самолечения.