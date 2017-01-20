О проекте| Контакты| Реклама
» » Как защититься от сезонных эпидемий ОРВИ?

Как защититься от сезонных эпидемий ОРВИ?

Если Вы живете в мегаполисе или только собираетесь переехать в крупный населенный пункт, Вам наверняка будет интересно узнать, что вместе с новыми перспективами и доступностью развитой инфраструктуры Вы получаете новый образ жизни, круг общения и, к сожалению, новое здоровье.

Мегаполис как зона риска

Первое, с чем придется столкнуться городскому жителю, - это постоянный стресс. Стресс из-за загазованного воздуха, частого пребывания в людных местах, переполненного транспорта и необходимости офисной сидячей деятельности. Бонусом к жизни в современных реалиях являются:

  • малое количество природных зон отдыха;
  • ограничение двигательной активности;
  • нерациональное питание;
  • экология, очень уж далекая от идеальной.

Цена урбанизации

Главное, что страдает в таких условиях, - наше здоровье. В мегаполисах намного больше случаев заболеваемости онкологией, дерматитом, бронхиальной астмой. Но особенно страдает бронхолегочная система, ведь частые ОРВИ крепкому иммунитету не способствуют. Обычная простуда является причиной осложнений в виде:

  • бронхита;
  • хронического фарингита;
  • пневмонии.

Борьба с вирусами в условиях города

Простудные заболевания обычно обостряются осенью, а зимой мы сталкиваемся с настоящей эпидемией. Если для сельского жителя, который постоянно бывает на воздухе и правильно питается, простуда – временная трудность, то для горожанина ОРВИ – настоящее бедствие, стремящееся перерасти в глобальную проблему.

Хорошим спасением являются противовирусные препараты, подобранные врачом после обследования. Такие средства не только уничтожают вирусы в организме, но и подстегивают ослабленную иммунную защиту. Эффективным препаратом является Эргоферон, отпускаемый безрецептурно. Но врачебная консультация, в любом случае, не повредит.

Мегаполис: живем, а не выживаем

Защита от ОРВИ не так уж и сложна, если применять ее правильно. Кроме стандартных рекомендаций в виде ведения здорового образа жизни, ограничения посещения людных мест и соблюдения гигиены, можно посоветовать сохранять оптимизм и не забывать о хронических заболеваниях. Любой недуг в организме – это путь к ослаблению иммунитета и очередной простуде.

И помните: отличить грипп от простуды способен только врач. Комплексное лечение гриппа – это не шутки и никакой бешеный темп жизни не может оправдать безответственность в виде самолечения.

20 январь 2017 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Острый пиелонефрит – обнаружить и обезвредить
Хочу все знать

Острый пиелонефрит – обнаружить и обезвредить

Вирусы и микробные простуды – частое явление в зимний период. От этих заболеваний не застрахован никто. Так как инфекция зачастую попадает в кровь, то нужно защитить выводящие органы от
Как уберечься от цистита и как правильно его лечить?
Хочу все знать

Как уберечься от цистита и как правильно его лечить?

Среди заболеваний мочеполовой системы, самым распространенным является - цистит. Воспалительный процесс возникает у женщин и мужчин.
Чем отличается турецкая баня от обычной
Хочу все знать

Чем отличается турецкая баня от обычной

Порой, собравшись на отдых, очень трудно определиться с местом отдыха.
Чем опасны вирусные инфекции
Хочу все знать

Чем опасны вирусные инфекции

Современные люди привыкли к большому количество разнообразных лекарств в аптеках. При необходимости каждый человек принимает средства для поддержания здоровья, укрепления иммунитета.
При каких заболеваниях назначают бисептол
Хочу все знать

При каких заболеваниях назначают бисептол

Бисептол является комбинированным препаратом, широкого спектра действия. Он позволяет успешно лечить многие инфекционные заболевания. 
Причины ночных кошмаров
Хочу все знать

Причины ночных кошмаров

1. Волнения и стресс
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Веб студия "Demiweb International"Профессиональная косметика от интернет-магазина Sister's MarketТабачная историяОбслуживание офисной техники в КиевеНеобычные часы или подчеркнутая индивидуальностьВсе что нужно для красивого телаЙога для начинающихПотолочные люстры с пультом – простота и оригинальность в использовании
Свежие Статьи
Толкование сновидений

Толкование сновидений

Коммерческий космос

Коммерческий космос

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Главная Реклама RSS О нас
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+