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Устраним мелкие дефекты стен

Конечно же, в идеале, плохую и неровную поверхность стен необходимо сначала отремонтировать, а уже потом клеить на нее обои. Однако не всегда возможно это сделать по разным причинам.

Например, некоторые обстоятельства вынуждают сделать какой-то косметический ремонт в срочном порядке и в минимальные сроки или значительные суммы были потрачены на перепланировку и ровность стен, которые в большинстве своем будут скрыты мебелью, не играет большой роли.

Скрыть на стене небольшие дефекты стен, а так же снизить конденсацию позволит пенополистирол. Он может быть в виде листов или в виде тонкой пленки и клеится на стены перед наклейкой обоев. Однако у него есть и недостатки. Он легко образует вмятины.

Можно использовать в качестве основы перед наклеиванием обоев, особенно тяжелых и дорогих, оклеечную бумагу. Эта бумага имеет темно-желтый цвет и низкую цену. Так же, образуемая ею гладкая поверхность, подходит для последующего окрашивания эмульсионными красками.

Существуют еще такие экзотические виды обоев, как из натуральной пробки и из трав, сплетенных в рогожку. Их не так-то просто клеить, но они смотрятся достаточно красиво. А что бы выбрать качественные пробковые обои следует посетить сайт компании «Сота».

Стены можно визуально выровнять и с помощью грубоволокнистых обоев. Они представляют собой два бумажных полотна, между которыми находится прослойка из частиц древесины. Такие обои легко наклеивать (хотя не очень просто нарезать), но необходимо окрашивать.

Можно скрыть небольшие дефекты стен при помощи наклеивания на них обоев с рельефным рисунком. Однако такой вид обоев предназначен именно под следующую покраску акриловой, масляной полуматовой либо эмульсионной краской.

Обои виниловые состоят как бы из двух слоев: бумажной, и непосредственно винилового. Такие обои достаточно прочные и легко моются. Они могут использоваться даже в ванной комнате и кухне.

Из пенополиэтилена изготавливают легкое настенное покрытие. Выполняется оно без бумажной основы. На нем зачастую выполняются различные узоры в многообразных расцветках, что и позволяет визуально скрывать дефекты стен. При наклейке обоев из пенопластов клей следует наносить только на стену. Недостатком их является возможность большей изоляции. Стандартный вид таких обоев достаточно сложно наклеивать, так как ворс имеет свойство портиться при попадании на него клея.

19 январь 2017 /
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