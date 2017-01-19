Оптовая продажа фруктов

На сайте http://infresh.ru представлена компания, являющаяся лучшим оптовым поставщиком свежих фруктов оптом в Москве.

Спрос на свежие фрукты актуален всегда – и во времена изобилия, и в период кризиса. Поэтому оптовая продажа их всегда была и будет востребована. И каждый предприниматель, который специализируется на розничной торговле свежими фруктами, всерьёз заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с надёжными оптовиками. Ведь это является гарантией успешного развития бизнеса.

К лучшим поставщикам, в основном, предъявляются следующие требования:

Приемлемые цены;

Оперативные и точные сроки поставки;

Качественные и свежие фрукты;

Компания Инфреш полностью соответствует выше названным требованиям. Ведь это выгодно и им тоже – только при соблюдении указанных требований, они сами могут рассчитывать на получение высоких доходов. У этой компании в наличии есть собственные склады, оснащённые качественными, исправными холодильными установками, благодаря которым, даже в летнее время фрукты остаются свежими и качественными.

Отдел логистики данной компании тщательно следит за тем, чтобы фрукты не задерживались на их складах. Для них главное – это чтобы садовая продукция в минимальные сроки была доставлена до розничных сетей. Возможен и самовывоз со складов Москвы. При этом, специалисты компании являются очень ответственными, и они не допускают попадания гнилых или незрелых фруктов в отдельные партии.

Данная компания сотрудничает не только с индивидуальными предпринимателями, но и со многими компаниями, к которым относятся, в основном, заведения общественного питания. И количество их сотрудников регулярно увеличивается. Это неудивительно, благодаря преимуществам, которые они предоставляют своим клиентам:

Многообразие фруктов;

Конкурентоспособные цены;

Качественное обслуживание.

Приемлемая стоимость предлагаемой продукции связана с тем, что сотрудничество осуществляется без посредников и дилеров. Кроме того, специалисты компании постоянно следят за показателями спроса на рынках продовольственных товаров.