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Лицензионная парфюмерия

У каждого человека есть свой, индивидуальный запах тела, но это не исключает возможности использования парфюма. Причем большинство женщин желают пользоваться духами известных французских или английских брендов.

К сожалению не каждая может позволить купить себе духи по стоимости намного превышающей предметов туалета. Жалко отдавать за небольшой флакончик сумму, которой с лихвой бы хватило на новую куртку или сапоги.

Постоянно пользоваться дешевой туалетной водой, перенасыщенной спиртом, тоже не дело, поэтому был придуман альтернативный вариант. Использовать лицензионные копии дорогих оригинальных духов.

На сайте: www.paris.biz.ua/parfyumeriya-licenziya/интернет магазина предоставлен обширный выбор лицензионных духов известных брендов. Лицензионная парфюмерия это высококачественный аналог дорогих уникальных запахов.  

По сравнительно низкой цене можно приобрести любимый аромат. В магазине много продукции не только для женщин, мужчины так же могут побаловать себя приятным запахом. Есть и универсальные духи – «унисекс», их запах подходит и женщинам и мужчинам, особенно популярны такие ароматы у молодежи.

Тип и гормональный фон конкретного человека оказывают большое влияние на стойкость запаха духов. Однако, как правило, духи, сделанные по лицензии, не выветриваются примерно пять часов, этот показатель ненамного отличается от оригинала. Вся лицензионная продукция производится только с согласия бренда.

Обычно компонентный состав оригинальных и лицензионных духов одинаков, есть только разница в концентрации. На качество этот момент влияния не оказывает, а вот цена заметно ниже. По аромату отличить аналог от оригинала под силу только специалисту, поэтому часто бывает, что дешевые духи продают по цене оригинала.

Приобретая лицензионную продукцию в проверенном магазине, Вы будете уверены в качестве и стойкости духов, а приятный шлейф аромата будет сопутствовать Вам почти целый день. Интернет магазин «Париж» дорожит репутацией, работает лишь с лучшими производителями. Доставит продукцию в короткие сроки в любую точку Украины.

19 январь 2017 /
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